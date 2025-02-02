شكرا لقرائتكم خبر عن 4.01 % انخفاض بالرقم القياسى للصناعات التحويلية والاستخراجية خلال شهر نوفمبر 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الجهاز المركـزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأحد البيـانات الأولية للرقـم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر نوفمبر 2024. وبلغ الرقم القيـاسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجـات البترولية) 108.36 خلال شهر نوفمبر 2024 (أولـي) مقابل 112.89 خلال شهر أكتوبر 2024 (نهائي) بنسبة انخفاض قدرها 4.01٪. وبلغ الرقـــم القيـاســـي لصناعة منتجات التبغ 172.47 خـلال شهـر نوفمبر 2024 مـقـارنة بشـهـر أكتوبر 2024 حيث بلغ 159.36 بنسـبـة ارتفاع قــدرهـا 8.23٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق. وبلغ الــرقـم القيــاسي لصناعة الأجهزة الكهربائية 93.28 خــلال شــهـر نوفمبر 2024 مقـارنة بشهـر أكتوبر 2024 حيـث بلغ 85.10 بنسـبـة ارتفاع قـدرها 9.61٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق. وبلغ الرقم القيـــاسي لصناعة المنسوجات 161.23 خلال شهـر نوفمبر 2024 مقـارنة بشـهر أكتوبر 2024 حيث بلغ 166.32 بنسبـة انخـفـاض قــدرهــا 3.06 ٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق. وبلغ الرقـم القيـاسي لصناعة الملابس الجاهزة 217.42 خلال شهـر نوفمبر 2024 مقــارنـة بشــهر أكتوبر 2024 حيث بـلغ 223.54 بـنســبة انخفاض قـدرهـا 2.74٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.

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