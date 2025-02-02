شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاستثمار يلتقى وفد مجموعة عارف الكويتية لاستعراض فرص الاستثمار بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار زيارته الحالية لدولة الكويت الشقيقة، التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية وفد مجموعة عارف الاستثمارية الكويتية، حيث استعرض اللقاء فرص ومقومات الاستثمار بالسوق المصري، وكذا مشروعات الشركة الحالية والمستقبلية في مصر.

وقال الوزير إن اللقاء استعرض استثمارات الشركة في مصر، والتي تبلغ 120 مليون دولار، مشيرا إلى اهتمام الشركة بالتوسع في السوق المصري في مجالات التعليم والصحة والصناعة والخدمات اللوجستية.

وأضاف «الخطيب» أن اللقاء استعرض الفرص والمقومات الاستثمارية في مصر، وكذا التدابير والإجراءات التي تتبناها الحكومة المصرية حاليا والمتعلقة بإصلاحات السياسات المالية والنقدية والتجارية والهادفة للتيسير على المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر، مشيرا إلى حرص الوزارة على جذب المزيد من الاستثمارات الكويتية للسوق المصري وزيادة معدلات التجارة البينية بين البلدين.

وأوضح الوزير أن الوزارة تعمل على خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين.

وكد وفد مجموعة " عارف الاستثمارية" الكويتية حرص المجموعة على الاستثمار والتوسع بالسوق المصري باعتباره أحد أهم الأسواق الاستثمارية في المنطقة، والذي يمتلك العديد من الفرص الاستثمارية المتميزة التي تتلاءم مع التوجيهات الاستثمارية الحالية للشركة.