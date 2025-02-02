شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع ملحوظ فى سعر الذهب اليوم الأحد.. وعيار 21 بـ 3910 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت تعاملات الذهب الآن ارتفاعا بمتوسط 10 جنيهات بأسعار الأعيرة المختلفة بمنتصف تعاملات اليوم الأحد 2 فبراير 2025، وفقا لأخر تحديثات في سوق الذهب المحلي في مصر.

وبلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 3910 جنيهات للجرام، وهو الأشهر والأعلى من حيث الإقبال والتداول.

ولعب قرار الاحتياطى الفيدرالي الأمريكي قبل أيام بالحفاظ على سعر الفائدة دون تغيير دورا كبيرا في تطور أسعار الذهب، وذلك في أول اجتماع له في عام 2025، وبعد تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منصبه.

وشهد سعر الذهب ارتفاعًا ملحوظًا في شهر يناير الماضي بنحو 120 جنيها على خلفية الارتفاع الكبير في سعر الذهب العالمي عند أعلى مستويات للذهب خلال ثلاثة أشهر، وفق بيان رسمي لشعبة الذهب والمعادن الثمينة في اتحاد الصناعات، حيث ارتفع سعر الذهب من 3733 جنيهًا لعيار 21 في بداية الشهر إلى 3860 جنيهًا في يوم 27 يناير 2025 بزيادة بلغت نسبتها 3.4%.

وتأتي الزيادة في أعقاب ارتفاع سعر الذهب العالمي، حيث بلغ سعر الأونصة مستويات 2780 دولارًا خلال جلسات التداول على الذهب لتقترب من القمة التاريخية للذهب المسجلة في نهاية أكتوبر 2024.

ويشهد سعر الذهب العالمي تطورات متلاحقة، منذ إعلان فوز دونالد ترامب بالرئاسة الأمريكية في نوفمبر الماضي، حيث شهد الذهب زيادة في الطلب باعتباره أحد ملاذا آمنا للمدخرات، وساهمت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي طالب فيها بضرورة خفض أسعار الفائدة خلال 2025، مما ساهم في صعود الذهب عالمياً وفي السوق المصري.

وجاءت أسعار الذهب وفقا لما يلي:

سجل الذهب عيار 24 نحو 4468 جنيه

سجل الذهب عيار 21 نحو 3910 جنيهات.

سجل الذهب عيار 18 نحو 3351.5 جنيه.

سعر الجنيه الذهب 31280 جنيها.