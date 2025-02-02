شكرا لقرائتكم خبر عن مبيعات سوق الدواء فى مصر ترتفع إلى 292 مليار جنيه خلال 2024 بنسبة نمو 42% والان مع تفاصيل الخبر

ارتفعت مبيعات سوق الدواء المصري، إلى 292 مليار جنيه خلال عام 2024 مقابل 206 مليارات جنيه في عام 2023 (يتم استخدام سعر البيع للجمهور كأساس للحساب) بنسبة نمو 42%، مدعومًا بالنمو السعري، والذي تسارع بداية من الربع الثالث متأثرًا بتعديل أسعار الدواء بعد تحريك سعر الصرف خلال الربع الأول من عام 2024، وفقا للتقرير الصادرة عن مؤسسة IQVIA، نقلته شركة ابن سينا فارما.

واستحوذت شركة ابن سينا فارما، على حصة 30%، بين شركات توزيع الدواء في 2024، مقابل حصة 24.2%، العام السابق، وذلك بعدما استحوذت على حصة سوقية في قطاع الصيدليات ومخازن الدواء بلغت 34.6%، وبين 21.9% من سوق توزيع الدواء لقطاع المستشفيات العامة والخاصة.

حققت شركة راميدا في سنة 2024 نموًا ملحوظًا بنسبة 46% مقارنةً بالعام السابق 2023 بينما نما السوق بنسبة 32 %، كما شهدت الشركة زيادة ملحوظة بنسبة 11% في حجم المبيعات مقارنة بسوق الدواء المصري الذي انخفضت بنسبة 8%، مما يدل على توسع نشاط راميدا في السوق.

