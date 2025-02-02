شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال القطرى اليوم الأحد 2-2-2025 فى منتصف التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

يقدم موقع الخليج 365 خدمة متابعة حية لأحدث أسعار صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري في جميع البنوك العاملة في السوق المصرية، ويتم تحديث هذه الأسعار بشكل لحظي طوال اليوم، مما يتيح للعملاء والمهتمين بأسواق الصرف الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة لاتخاذ قراراتهم حول سعر الريال القطرى.

وسجل سعر الريال القطرى فى بعض البنوك الأتى:

سعر الريال القطرى فى البنك المركزى

13.75جنيه للشراء.

13.80جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

12.85جنيه للشراء.

13.80جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك القاهرة

12.85جنيه للشراء.

13.79جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية

13.82جنيه للشراء.

13.79جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى

12.73جنيه للشراء.

13.79جنيه للبيع.



