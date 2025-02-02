شكرا لقرائتكم خبر عن صعود مؤشرات البورصة بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات عربية والان مع تفاصيل الخبر

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للبيع، وبلغ حجم التداولات 1.7 مليار جنيه خلال ساعتين.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.56% ليصل إلى مستوى 30179 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.43% ليصل إلى مستوى 37527 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.43% ليصل إلى مستوى 13257 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.84% ليصل إلى مستوى 8624 نقطة، وصعد "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.7% ليصل إلى مستوى 11780 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.31% ليصل إلى مستوى 3185 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.24% ليصل إلى مستوى 10126 نقطة.

وأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: بريميم هيلثكير جروب، ومصر للأسمنت-قنا، ولوتس للتنمية والاستثمار الزراعي، وجنوب الوادي للأسمنت، والقاهرة للخدمات التعليمية.

وتباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ اشترى داخلين بشركات الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، والمهندس للتأمين، وبالم هيلز للتعمير، والعالمية للاستثمار والتنمية، ومجموعة أي أف جي القابضة عدد 169 سهمًا، 1047 سهمًا، 1000 سهم، 200 ألف سهم، 130 ألف سهم، على الترتيب، واشترت مجموعة مرتبطة بالمساهم الرئيسي بشركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري عدد 160 ألف سهم، كما اشترى مساهم رئيسي بشركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري عدد 1.4 مليون سهم.

فيما باع داخليين بشركات لوتس للتنمية والاستثمار الزراعي، والمشروعات الصناعية والهندسية، ومصر للأسمنت-قنا، والعربية للمحابس، والخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، وبالم هيلز للتعمير، ومجموعة أي أف جي القابضة، وهيبكو للاستثمارات التجارية والتنمية العقارية، والمصرية الكويتية للاستثمار والتجارة عدد 34.9 مليون سهم، 9.5 مليون سهم، 386 ألف سهم، 280 ألف سهم، 14 ألف سهم، 250 ألف سهم، 4.2 مليون سهم، 10 آلاف سهم، 12815 سهمًا، على الترتيب.

باع مساهم رئيسي بشركتي المطورون العرب القابضة، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات عدد 16 مليون سهم، 20 ألف سهم، على التوالي.

أعلنتا شركتا جدوى للتنمية الصناعية، وبايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، شراء أسهم خزينة خلال جلسة يوم الخميس الماضي، إذ اشترت الأولى 100 ألف سهم خزينة، والثانية 100 ألف سهم خزينة.

في سياق متصل أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة، نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2024، ففي قطاع الأدوية، حققت شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية-النيل، مبيعات 596 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2024 مقابل 766.7 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة انخفاض 22.3%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 66.7 مليون جنيه مقارنة مع 96 مليون جنيه بنسبة انخفاض 30.6%.

حققت شركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية، مبيعات بلغت 558.1 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2024 مقابل 413.8 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 135%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 106 ملايين جنيه مقارنة مع 65.7 مليون جنيه بنسبة نمو 161%.

وفي قطاع المطاحن، حققت شركة مطاحن شرق الدلتا، مبيعات بلغت 392 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2024 مقابل 316.4 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 24%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 84.8 مليون جنيه مقارنة مع 64.5 مليون جنيه بنسبة نمو 31%.

حققت شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة، مبيعات بلغت 554.2 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2024 مقابل 582.4 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة انخفاض 4.84%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 24.1 مليون جنيه مقارنة مع 27.6 مليون جنيه بنسبة انخفاض 12.74%.

في سياق آخر نفت شركتي مصر للأسمنت-قنا، وجنوب الوادي للأسمنت، شائعات انتشرت خلال الفترة الماضية، ونفت الأولى وجود مفاوضات كويتية لشراء حصة من الشركة مقابل دولار للسهم، فيما أكدت الثانية عدم معرفتها مدى صحة الخبر بشأن دراسة البنك الأهلي، عرضًا إماراتيًا للاستحواذ على حصة حاكة في شركة صناعات مواد البناء (وتملك جنوب الوادي حصة 47.61% منها).