شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سعر الفراخ البيضاء فى مصر عند 86 جنيها للكيلو فى المزارع والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسواق الدواجن في مصر استقراراً ملحوظاً في أسعار الفراخ البيضاء خلال الأيام الماضية، حيث استقر سعر الكيلو جرام في المزارع عند 86 جنيهاً، بينما وصل السعر النهائي للمستهلكين إلى 95 جنيهاً للكيلو في محال التجزئة.

ووفقاً للتجار، يعود هذا الاستقرار إلى تحسن الإمدادات وزيادة المعروض من الدواجن في الأسواق، مما ساهم في تخفيف الضغط على الأسعار، كما أشاروا إلى أن تكاليف التغذية والنقل ما زالت تشكل عبئاً على المزارعين، مما يفسر الفارق بين سعر المزرعة وسعر التجزئة.

ومن جهته، أكد سامح السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية، أن الحكومة تبذل جهوداً لضمان استقرار أسعار الدواجن في الأسواق، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل على توفير الأعلاف بأسعار مناسبة لتخفيف الأعباء على المزارعين.

وأضاف، أن هناك متابعة مستمرة للأسواق لمنع أية ممارسات احتكارية أو ارتفاع غير مبرر في الأسعار، وتوفر الفراخ البيضاء بانتظام بما يكفي احتياجات الأسواق.

يذكر أن سوق الدواجن في مصر يشهد تقلبات متكررة في الأسعار بسبب عوامل عدة، منها تكاليف الإنتاج وتقلبات أسعار الأعلاف العالمية، مما يجعل استقرار الأسعار مؤقتاً في كثير من الأحيان.



مع استمرار الجهود الحكومية لضبط الأسواق ودعم المزارعين، يبقى المستهلكون في انتظار مزيد من التسهيلات التي تخفف الأعباء المعيشية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.