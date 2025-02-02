شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد المصارف العربية يعقد المؤتمر العربى الأول لمكافحة الاحتيال بشرم الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

يعقد اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع البنك المركزى المصرى ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الأرهاب واتحاد بنوك مصر، المؤتمر العربي الأول لمكافحة الاحتيال خلال الفترة من 21-23 فبراير 2025 فى شرم الشيخ.

ويعقد المؤتمر تحت رعاية محافظ البنك المركزى المصرى حسن عبدالله وبمشاركة أكثر من 300 شخصية قيادية من 16 دولة عربية وأجنبية.

وصرح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية دكتور وسام فتوح أن هذا المؤتمر الدولي الذي يأتي فى زمانه ومكانه يهدف إلى التباحث ومناقشة مخاطر الممارسات الاحتيالية الناشئة عن مختلف الأحداث التي يتعرض لها العالم وانعكاساتها على مصارفنا ومؤسستنا العربية، كما سيتم خلاله تسليط الضوء على تداعيات الأزمات العالمية المتتالية وتبيان المخاطر والتحديات الأساسية التي تواجه المهنة المصرفية العربية فى ظل المخاطر الجيوسياسية، وكذلك مناقشة سبل تطوير إدارات مكافحة الاحتيال والجريمة المالية في المصارف والمؤسسات العربية لكي تواكب كافة الإجراءات والتحديات المستجدة وتكامل قطاعات الرقابة داخل مصارفنا العربية وخلق بيئة أمنة وأفضل السبل فى تأهيل وإعداد الكوادر المصرفية لمواكبة التحديات المستجدة والطارئة.



