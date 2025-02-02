شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان: اليوم بدء تسليم وحدات "فالى تاورز" بمدينة حدائق أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه سيتم اليوم الأحد بدء تسليم الوحدات السكنية بمشروع "فالي تاورز" بمدينة حدائق أكتوبر، ويستمر تسليم الوحدات حتى يوم الأربعاء 28/8/2025، وذلك في مواعيد محددة وفقاً للمعلن من جهاز المدينة.

وشدد وزير الإسكان على ضرورة التيسير على الحاجزين في عملية تسليم الوحدات، وتلافي أي ملاحظات، وكذا التنظيم الجيد لعملية التسليم.

وفي هذا الإطار، أوضح المهندس محمد عبدالله، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، أنه سيتم تسليم وحدات بالعمارة 13، يومي الأحد 2/2/2025، والإثنين 3/2/2025، ووحدات بالعمارة 14، يومي الثلاثاء 4/2/2025، والأربعاء 5/2/2025، ووحدات بالعمارة 15، يومي الخميس 6/2/2025، والأحد 9/2/2025، ووحدات بالعمارة 16، يومي الإثنين 10/2/2025، والثلاثاء 11/2/2025، ووحدات بالعمارة 17، يومي الأربعاء والخميس 12 و 13/2/2025، ووحدات بالعمارة 18، يومي الأحد والإثنين 16 و 17/2/2025، ووحدات بالعمارة 19، يومي الثلاثاء والأربعاء 18 و 19/2/2025، ووحدات بالعمارة 20 يومي الخميس والأحد 20 و 23/2/2025، ووحدات بالعمارة 21 يومي الإثنين والثلاثاء 24 و 25/2/2025، ووحدات بالعمارة 22، يومي الأربعاء والخميس 26 و 27/2/2025.



وقال: سيتم تسليم وحدات بالعمارة 23، يومي الأحد والإثنين 2 و 3/3/2025، ووحدات بالعمارة 24، يومي الثلاثاء والأربعاء 4 و 5/3/2025، ووحدات بالعمارة 25، يومي الخميس والأحد 6 و 9/3/2025، ووحدات بالعمارة 26 يومي الإثنين والثلاثاء 10 و 11/3/2025، ووحدات بالعمارة 27، يومي الأربعاء والخميس 12 و 13/3/2025، ووحدات بالعمارة 28، يومي الأحد والإثنين 16 و 17/3/2025، ووحدات بالعمارة 29، يومي الثلاثاء والأربعاء 18 و 19/3/2025، ووحدات بالعمارة 30، يومي الخميس والأحد 20 و 23/3/2025، ووحدات بالعمارة 31، يومي الإثنين والأربعاء 24 و 26/3/2025، ووحدات بالعمارة 32، يومي الخميس 27/3/2025، والأحد 6/4/2025، ووحدات بالعمارة 33، يومي الإثنين والثلاثاء 7 و 8/4/2025، ووحدات بالعمارة 34، يومي الأربعاء والخميس 9 و 10/4/2025.

وأضاف: سيتم تسليم وحدات بالعمارة 35، يومي الأحد والإثنين 13 و 14/4/2025، ووحدات بالعمارة 36، يومي الثلاثاء والأربعاء 15 و 16/4/2025، ووحدات بالعمارة 37، يومي الخميس والثلاثاء 17 و 23/4/2025، ووحدات بالعمارة 38، يومي الأربعاء والخميس 23 و 24/4/2025، ووحدات بالعمارة 39، يومي الأحد والإثنين 27 و 28/4/2025، ووحدات بالعمارة 40، يومي الثلاثاء والأربعاء 29 و 30/4/2025، ووحدات بالعمارة 41، يومي الأحد والإثنين 4 و 5/5/2025، ووحدات بالعمارة 42، يومي الثلاثاء والأربعاء 6 و 7/5/2025، ووحدات بالعمارة 43 يومي الخميس والأحد 8 و 11/5/2025، ووحدات بالعمارة 44، يومي الإثنين والثلاثاء 12 و 13/5/2025، ووحدات بالعمارة 45، يومي الأربعاء والخميس 14 و 15/5/2025.



وأعلن أنه سيتم تسليم وحدات بالعمارة 46، يومي الأحد والإثنين 18 و 19/5/2025، ووحدات بالعمارة 47، يومي الثلاثاء والأربعاء، 20 و 21/5/2025، ووحدات بالعمارة 48، يومي الخميس والأحد 22 و 25/5/2025، ووحدات بالعمارة 49، يومي الإثنين والثلاثاء 26 و 27/5/2025، ووحدات بالعمارة 50 ، يومي الأربعاء والخميس 28 و 29/5/2025، ووحدات بالعمارة 51، يومي الأحد والإثنين 1 و 2/6/2025، ووحدات بالعمارة 52، يومي الثلاثاء والأحد 3 و 15/6/2025، ووحدات بالعمارة 53، يومي الإثنين والثلاثاء 16 و 17/6/2025، ووحدات بالعمارة 13، يوم الأربعاء 18/6/2025، ووحدات بالعمارة 14، يوم الخميس 19/6/2025، ووحدات بالعمارة 15، يوم الأحد 22/6/2025، ووحدات بالعمارة 16، يوم الإثنين 23/6/2025، ووحدات بالعمارة 17، يوم الأربعاء 25/6/2025، ووحدات بالعمارة 18، يوم الأحد 29/6/2025، ووحدات بالعمارة 19، يوم الثلاثاء 1/7/2025، ووحدات بالعمارة 20، يوم الأربعاء 2/7/2025، ووحدات بالعمارة 21، يوم الأحد 6/7/2025، ووحدات بالعمارة 22، يوم الإثنين 7/7/2025، ووحدات بالعمارة 23، يوم الثلاثاء 8/7/2025، ووحدات بالعمارة 24، يوم الأربعاء 9/7/2025، ووحدات بالعمارة 25، يوم الخميس 10/7/2025.



وأشار إلى أنه سيتم تسليم وحدات بالعمارة 26، يوم الأحد 13/7/2025، ووحدات بالعمارة 27، يوم الإثنين 14/7/2025، ووحدات بالعمارة 28، يوم الثلاثاء 15/7/2025، ووحدات بالعمارة 29، يوم الأربعاء 16/7/2025، ووحدات بالعمارة 30، يوم الخميس 17/7/2025، ووحدات بالعمارة 31، يوم الأحد 20/7/2025، ووحدات بالعمارة 32، يوم الإثنين 21/7/2025، ووحدات بالعمارة 33، يوم الثلاثاء 22/7/2025، ووحدات بالعمارة 34، يوم الأربعاء 23/7/2025، ووحدات بالعمارة 35، يوم الأحد 27/7/2025، ووحدات بالعمارة 36، يوم الإثنين 28/7/2025، ووحدات بالعمارة 37، يوم الثلاثاء 29/7/2025، ووحدات بالعمارة 38، يوم الأربعاء 30/7/2025، ووحدات بالعمارة 39، يوم الخميس 31/7/2025.



ولفت رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر إلى أنه سيتم تسليم وحدات بالعمارة 40، يوم الأحد 3/8/2025، ووحدات بالعمارة 41، يوم الإثنين 4/8/2025، ووحدات بالعمارة 42، يوم الثلاثاء 5/8/2025، ووحدات بالعمارة 43، يوم الأربعاء 6/8/2025، ووحدات بالعمارة 44، يوم الخميس 7/8/2025، ووحدات بالعمارة 45، يوم الأحد 10/8/2025، ووحدات بالعمارة 46، يوم الإثنين 11/8/2025، ووحدات بالعمارة 47، يوم الثلاثاء 12/8/2025، ووحدات بالعمارة 48، يوم الأربعاء 13/8/2025، ووحدات بالعمارة 49، يوم الخميس 14/8/2025، ووحدات بالعمارة 50، يوم الأحد 17/8/2025، ووحدات بالعمارة 51، يوم الإثنين 18/8/2025، ووحدات بالعمارة 52، يوم الثلاثاء 19/8/2025، ووحدات بالعمارة 53، يوم الأربعاء 20/8/2025، وتخصيص الأيام من الأحد 24/8/2025 : الأربعاء 27/8/2025، للذين تخلفوا عن الاستلام.