شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة بمستهل تعاملات الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 02 فبراير 2025 10:41 ص

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية على رأسها القلعة للاستثمارات المالية، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، وأبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 29960 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 37342 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى 13212 نقطة.



فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.59% ليصل إلى مستوى 8602 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.38% ليصل إلى مستوى 11742 نقطة.