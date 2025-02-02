"مجتمع جميل" و "منشآت" يطلقان مبادرة "تحويل المتاجر التقليدية إلى إلكترونية" تعزيزاً للتنوع الاقتصادي 

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضمن مساعي تمكين قطاع التجزئة الواعد في المملكة، أطلقت مؤسسة مجتمع جميل الأهلية وبالتعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" ومنصة توسع للتجارة الإلكترونية مبادرة "تحويل المتاجر التقليدية إلى إلكترونية"، والتي صُممت خصيصاً لمساعدة المنشآت التجارية التقليدية على الانتقال إلى التجارة الإلكترونية ذات النمو المتسارع، وتزويدها بالأدوات والمهارات والموارد التي تحتاجها لتحقيق النجاح والازدهار في العصر الرقمي؛ تماشياً مع رؤية المملكة 2030، وتعزيزاً للتنوع الاقتصادي ونشر ثقافة ريادة الأعمال وتفعيل أدوات التحوّل الرقمي.

وتستهدف هذه المبادرة كافة أصحاب المؤسسات التجارية التقليدية، وأصحاب العمل الحر في قطاع التجزئة، ورواد الأعمال الذين يتطلعون إلى توسيع نطاق أعمالهم خارج واجهات المحلات والمتاجر؛ وذلك من خلال تذليل التحديات التي تواجهها المؤسسات التي تعتمد على المتاجر الفعلية في عالم رقمي متسارع للحفاظ على مكانتها التنافسية، بتقديم الحلول الفريدة؛ وذلك لمساعدة المؤسسات التجارية على الاندماج في الاقتصاد الرقمي مع تقليل المخاطر التشغيلية والتكاليف المادية.

وتعمل المبادرة على فتح مصادر إيرادات جديدة لأصحاب المتاجر والتعزيز من ظهورها والتوسيع من قاعدة عملائها، إلى جانب إزالة العديد من العوائق المرتبطة تقليدياً بالتجارة الإلكترونية، بما يوفر مساراً واضحاً للشركات لتبني أدوات المستقبل؛ حيث سيتسنى للمستفيدين من مبادرة "تحويل المتاجر التقليدية إلى إلكترونية" الوصول إلى مجموعة شاملة من الخدمات، بما في ذلك منصة متكاملة توفر لهم حلول التجارة الإلكترونية لتأسيس حضورهم الرقمي، وتوّفر بوابات الدفع الآمنة لضمان سلاسة المعاملات، وحلول الشحن الموثوقة لتلبية طلبات العملاء بكفاءة تامة، بالإضافة إلى أدوات التسويق وإدارة المخزون لتبسيط العمليات وتحسين أداء الأعمال؛ كما ستوفر لهم هذه المبادرة برامج تدريبية وورش عمل لتزويدهم بالمهارات اللازمة للازدهار في السوق الرقمي.

وأكد المدير العام الأول للمبادرات الاجتماعية وريادة الأعمال بمؤسسة مجتمع جميل الأهلية، محمد عبدالغفار، أن المبادرة تركز على تحويل المتاجر التقليدية إلى إلكترونية عبر إزالة العوائق أمام التجار للدخول إلى عالم التجارة الإلكترونية، ومن خلال توفير جميع الموارد والدعم اللازمين مادياً ومعرفياً، وتمكين المؤسسات التجارية من جذب المزيد من العملاء على الصعيدين المحلي والعالمي، مما يسمح لهم بالتركيز على النمو المستدام وكسب ورضا العملاء.

الجدير بالذكر أن المبادرة فتحت باب التسجيل فيها 28/1/2025؛ وبإمكان جميع أصحاب المتاجر المهتمين التقديم عليها والاستفادة من خدماتها للانطلاق بتجارتهم وأعمالهم إلى آفاق جديدة في العصر الرقمي، وذلك عبر الرابط (https://buff.ly/4hhjfkg).