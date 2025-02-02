شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال القطرى اليوم الأحد 2-2-2025.. سجل 12.85جنيه للشراء ببنك مصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت - مروة الغولالأحد، 02 فبراير 2025 10:23 ص
تشمل تغطية الخليج 365 لأسعار صرف الريال القطرى فى جميع البنوك العاملة في السوق المصرية، مما يتيح للمستخدمين مقارنة الأسعار بين البنوك المختلفة واختيار أفضل العروض السعرية الخاصة بسعر الدولار، كما يتم تحديث هذه الأسعار بشكل دوري لضمان دقة المعلومات حول سعر الريال القطرى.
وسجل سعر الريال القطرى فى بعض البنوك الأتى:سعر الريال القطرى فى البنك المركزى
13.75جنيه للشراء.
13.80جنيه للبيع.سعر الريال القطرى فى بنك مصر
12.85جنيه للشراء.
13.80جنيه للبيع.سعر الريال القطرى فى بنك القاهرة
12.85جنيه للشراء.
13.79جنيه للبيع.سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية
13.82جنيه للشراء.
13.79جنيه للبيع.سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى
12.73جنيه للشراء.
13.79جنيه للبيع.
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