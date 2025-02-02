الاقتصاد

سعر الريال القطرى اليوم الأحد 2-2-2025.. سجل 12.85جنيه للشراء ببنك مصر

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سعر الريال القطرى اليوم الأحد 2-2-2025.. سجل 12.85جنيه للشراء ببنك مصر

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القاهرة - سامية سيد - كتبت - مروة الغول

الأحد، 02 فبراير 2025 10:23 ص

تشمل تغطية الخليج 365 لأسعار صرف الريال القطرى فى جميع البنوك العاملة في السوق المصرية، مما يتيح للمستخدمين مقارنة الأسعار بين البنوك المختلفة واختيار أفضل العروض السعرية الخاصة بسعر الدولار، كما يتم تحديث هذه الأسعار بشكل دوري لضمان دقة المعلومات حول سعر الريال القطرى.

وسجل سعر الريال القطرى فى بعض البنوك الأتى:

سعر الريال القطرى فى البنك المركزى

13.75جنيه للشراء.

13.80جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

12.85جنيه للشراء.

13.80جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك القاهرة

12.85جنيه للشراء.

13.79جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية

13.82جنيه للشراء.

13.79جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى

12.73جنيه للشراء.

13.79جنيه للبيع.


 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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