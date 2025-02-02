شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأحد 2-2-2025 فى البحرين عيار 21 بـ29.625 دينار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويريالأحد، 02 فبراير 2025 10:00 ص
تراجعت أسعار الذهب في دول الخليج مع بداية التداولات الأسبوعية، متأثرة بتراجع الأسعار العالمية وقوة الدولار الأمريكي أمام العملات الخليجية المرتبطة به، ويعد سعر الذهب في البحرين من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تهم الأفراد والمستثمرين، وتشهد أسعار الذهب في البحرين تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار البحرينى ، بالإضافة إلى الطلب المحلي على المعدن الثمين
أسعار الذهب في البحرين
عيار 24 سجل 33.850 دينار
عيار 22 سجل 31.025 دينار
عيار 21 سجل 29.625 دينار
عيار 18 سجل 25.400 دينار
عيار 14 سجل 19.750 دينار
عيار 12 سجل 16.925 دينار
الاونصة سجلت 1053.050 دينار
الجنيه الذهب سجل 237.000 دينار
الأونصة بالدولار سجلت 2800.65 دولار
وفي الوقت نفسه هبط سعر الفضة لشهر مارس بنسبة 0.37% لتتم المتاجرة به على USD30.53 للأونصة بينما ارتفع سعر النحاس لشهر مارس بنسبة 0.72% لتتم المتاجرة به على USD4.26 للرطل.
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