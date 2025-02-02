شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «البحري» إلى 474.26 مليون ريال في الربع الرابع من 2024 والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، حققت الشركة أرباحا بقيمة 474.26 مليون ريال، في الربع الرابع، مقابل 401.23 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

ويعود السبب الرئيسي لارتفاع صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى: ارتفاع مجمل الربح بمبلغ 54 مليون ريال وذلك نتيجة تحسن الأداء التشغيلي وتحسن أسعار النقل العالمية لعدة قطاعات بالمجموعة.

وارتفع مجمل الربح لقطاع البحري للخدمات اللوجستية المتكاملة بمبلغ 27 مليون ريال، وقطاع البحري للكيماويات بمبلغ 24 مليون ريال، وقطاع البحري للنفط بمبلغ 23 مليون ريال، خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق.

وتضمنت الأسباب: ارتفاع الأرباح من حصة الشركة في استثمارات محاسب عنها بطريقة حقوق الملكية بمبلغ 118 مليون ريال خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق.

وحد من الارتفاع في صافي الربح: انخفاض الإيرادات الأخرى بمبلغ 93 مليون ريال خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق وذلك نتيجة تضمن الربع المماثل من العام السابق تحقيق مكاسب رأسمالية من بيع ناقلات بمبلغ 87 مليون ريال مقارنة بـ 30 مليون ريال للربع الحالي، بالإضافة إلى ارتفاع المصروفات العمومية والإدارية بمبلغ 29 مليون ريال خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق.

ويعود السبب الرئيسي لانخفاض صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى: انخفاض مجمل الربح للشركة بمبلغ 27 مليون ريال، وذلك نتيجة انخفاض أسعار النقل العالمية لبعض القطاعات وبالأخص قطاع البحري للكيماويات والذي انخفض بمبلغ 17 مليون ريال خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق.

وتضمنت الأسباب: ارتفاع المصروفات العمومية والإدارية وانخفاض الإيرادات الأخرى خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق.

في حين حد من الانخفاض في صافي الربح ارتفاع الأرباح من حصة الشركة في استثمارات محاسب عنها بطريقة حقوق الملكية بمبلغ 85 مليون ريال خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق.

ويعود السبب الرئيسي لارتفاع صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى: ارتفاع مجمل الربح بمبلغ 627 مليون ريال نتيجة تحسن الأداء التشغيلي وأسعار النقل العالمية لعدة قطاعات بالمجموعة، حيث ارتفع مجمل الربح لقطاع البحري للكيماويات بمبلغ 297 مليون ريال، وقطاع البحري للنفط بمبلغ 268 مليون ريال خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق.

وشملت الأسباب: ارتفاع الأرباح من حصة الشركة في استثمارات محاسب عنها بطريقة حقوق الملكية بمبلغ 166 مليون ريال خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق.

في حين حد من الارتفاع في صافي الربح انخفاض الإيرادات الأخرى وارتفاع المصروفات العمومية والإدارية خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق. الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري في الربع الرابع من 2024 بنسبة 18.2%.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، حققت الشركة أرباحا بقيمة 474.26 مليون ريال، في الربع الرابع، مقابل 401.23 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.ويعود السبب الرئيسي لارتفاع صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى: ارتفاع مجمل الربح بمبلغ 54 مليون ريال وذلك نتيجة تحسن الأداء التشغيلي وتحسن أسعار النقل العالمية لعدة قطاعات بالمجموعة.وارتفع مجمل الربح لقطاع البحري للخدمات اللوجستية المتكاملة بمبلغ 27 مليون ريال، وقطاع البحري للكيماويات بمبلغ 24 مليون ريال، وقطاع البحري للنفط بمبلغ 23 مليون ريال، خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق.وتضمنت الأسباب: ارتفاع الأرباح من حصة الشركة في استثمارات محاسب عنها بطريقة حقوق الملكية بمبلغ 118 مليون ريال خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق.وحد من الارتفاع في صافي الربح: انخفاض الإيرادات الأخرى بمبلغ 93 مليون ريال خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق وذلك نتيجة تضمن الربع المماثل من العام السابق تحقيق مكاسب رأسمالية من بيع ناقلات بمبلغ 87 مليون ريال مقارنة بـ 30 مليون ريال للربع الحالي، بالإضافة إلى ارتفاع المصروفات العمومية والإدارية بمبلغ 29 مليون ريال خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق.ويعود السبب الرئيسي لانخفاض صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى: انخفاض مجمل الربح للشركة بمبلغ 27 مليون ريال، وذلك نتيجة انخفاض أسعار النقل العالمية لبعض القطاعات وبالأخص قطاع البحري للكيماويات والذي انخفض بمبلغ 17 مليون ريال خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق.وتضمنت الأسباب: ارتفاع المصروفات العمومية والإدارية وانخفاض الإيرادات الأخرى خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق.في حين حد من الانخفاض في صافي الربح ارتفاع الأرباح من حصة الشركة في استثمارات محاسب عنها بطريقة حقوق الملكية بمبلغ 85 مليون ريال خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق.ويعود السبب الرئيسي لارتفاع صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى: ارتفاع مجمل الربح بمبلغ 627 مليون ريال نتيجة تحسن الأداء التشغيلي وأسعار النقل العالمية لعدة قطاعات بالمجموعة، حيث ارتفع مجمل الربح لقطاع البحري للكيماويات بمبلغ 297 مليون ريال، وقطاع البحري للنفط بمبلغ 268 مليون ريال خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق.وشملت الأسباب: ارتفاع الأرباح من حصة الشركة في استثمارات محاسب عنها بطريقة حقوق الملكية بمبلغ 166 مليون ريال خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق.في حين حد من الارتفاع في صافي الربح انخفاض الإيرادات الأخرى وارتفاع المصروفات العمومية والإدارية خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق.