شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح بنك الجزيرة إلى 1.23 مليار ريال في 2024 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - ارتفع صافي ربح بنك الجزيرة في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 بنسبة 20.7% إلى 1.23 مليار ريال، مقابل 1.020 مليار ريال في العام 2023.
ووفقا لبيان البنك على تداول السعودية، ارتفع صافي الدخل بنسبة 21% بسبب الارتفاع في دخل العمليات بنسبة 13% وذلك يعود بشكل رئيسي إلى الارتفاع في صافي دخل التمويل والاستثمار وصافي الدخل من أتعاب الخدمات البنكية وصافي ربح الأدوات المالية بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل ودخل العمليات الأخرى والدخل من توزيعات الأرباح وصافي دخل تحويل العملات، قابله انخفاض في صافي الأرباح من بيع الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة.
وفي المقابل فقد ارتفعت مصاريف العمليات بنسبة 10% وذلك بشكل رئيسي بسبب الارتفاع في صافي مخصص خسائر الائتمان ورواتب الموظفين وما في حكمها والمصاريف العمومية والإدارية الأخرى ومصاريف العمليات الأخرى ومصاريف الإيجارات والمباني ومصاريف الاستهلاك والإطفاء، قابله عكس مخصص الانخفاض في القيمة للعقارات الأخرى.
وأضاف أن الارتفاع في صافي الدخل قابله أيضاً ارتفاع في المخصص المحمل للزكاة خلال العام.
ووفقا لبيان البنك على تداول السعودية، ارتفع صافي الدخل بنسبة 21% بسبب الارتفاع في دخل العمليات بنسبة 13% وذلك يعود بشكل رئيسي إلى الارتفاع في صافي دخل التمويل والاستثمار وصافي الدخل من أتعاب الخدمات البنكية وصافي ربح الأدوات المالية بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل ودخل العمليات الأخرى والدخل من توزيعات الأرباح وصافي دخل تحويل العملات، قابله انخفاض في صافي الأرباح من بيع الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة.
وفي المقابل فقد ارتفعت مصاريف العمليات بنسبة 10% وذلك بشكل رئيسي بسبب الارتفاع في صافي مخصص خسائر الائتمان ورواتب الموظفين وما في حكمها والمصاريف العمومية والإدارية الأخرى ومصاريف العمليات الأخرى ومصاريف الإيجارات والمباني ومصاريف الاستهلاك والإطفاء، قابله عكس مخصص الانخفاض في القيمة للعقارات الأخرى.
وأضاف أن الارتفاع في صافي الدخل قابله أيضاً ارتفاع في المخصص المحمل للزكاة خلال العام.