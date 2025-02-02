شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. إدراج وبدء تداول أسهم «بسمة اديم الطبية» في السوق الموازية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت تداول السعودية إدراج وبدء تداول أسهم شركة بسمة اديم الطبية في نمو – السوق الموازية اعتباراً من غدٍ الإثنين 04/08/1446هـ الموافق 03/02/2025م.
وقالت تداول السعودية: إن إدارج شركة بسمة أديم الطبية، سيكون برمز تداول 9626 وبالرمز الدولي SA168G24MD19.
وأضافت أن حدود التذبذب السعرية اليومية +/- 30% مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند +/- 10%.
وقالت تداول السعودية: إن إدارج شركة بسمة أديم الطبية، سيكون برمز تداول 9626 وبالرمز الدولي SA168G24MD19.
وأضافت أن حدود التذبذب السعرية اليومية +/- 30% مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند +/- 10%.