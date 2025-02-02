شكرا لقرائتكم خبر عن تحديد النطاق السعري لطرح أسهم «دراية» بين 27 و30 ريالا والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة إتش إس بي سي العربية السعودية نيابة عن شركة دراية المالية بصفتها المستشار المالي ومدير سجل الاكتتاب ومتعهد التغطية ومدير الاكتتاب للطرح العام الأولي للشركة تحديد النطاق السعري للطرح وبدء فترة عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات.
ونوهت الشركة في بيان على تداول السعودية، بتحديد النطاق السعري بين 27 و30 ريالا للسهم الواحد.
وأضافت أن فترة عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات تبدأ يوم الأحد 2 فبراير 2025م وحتى الساعة 2:00 مساءً بتوقيت السعودية من يوم الأحد 9 فبراير 2025م.
وتتمثل عملية الطرح ببيع (49,947,039) سهم عادي من أسهم الشركة، وهو ما يمثل 20٪ من رأس المال الشركة الحالي.
ويبلغ الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب فيها للفئات المشاركة مائة ألف سهم، فيما يبلغ الحد الأقصى (12,486,759) سهم.
وتقتصر المشاركة في عملية بناء سجل الأوامر على الفئات المؤهلة للمشاركة في عملية بناء سجل الأوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.
ونوهت تحديد سعر الطرح للاكتتاب العام بعد الانتهاء من عملية بناء سجل الأوامر ليتبعها عملية اكتتاب شريحة الأفراد، ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها مبدئياً للفئات المشاركة (49,947,039) سهم طرح بما يمثل نسبة 100٪ من إجمالي أسهم الطرح، على أن يكون التخصيص النهائي بعد انتهاء فترة اكتتاب الأفراد.
وفي حال وجود طلب كاف من قبل المكتتبين الأفراد، يحق للمستشار المالي تخفيض عدد أسهم الطرح المخصصة للفئات المشاركة إلى (44,952,335) سهم كحد أدنى، لتمثل ما نسبته 90% من أسهم الطرح.
ونوهت الشركة في بيان على تداول السعودية، بتحديد النطاق السعري بين 27 و30 ريالا للسهم الواحد.
وأضافت أن فترة عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات تبدأ يوم الأحد 2 فبراير 2025م وحتى الساعة 2:00 مساءً بتوقيت السعودية من يوم الأحد 9 فبراير 2025م.
وتتمثل عملية الطرح ببيع (49,947,039) سهم عادي من أسهم الشركة، وهو ما يمثل 20٪ من رأس المال الشركة الحالي.
ويبلغ الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب فيها للفئات المشاركة مائة ألف سهم، فيما يبلغ الحد الأقصى (12,486,759) سهم.
وتقتصر المشاركة في عملية بناء سجل الأوامر على الفئات المؤهلة للمشاركة في عملية بناء سجل الأوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.
ونوهت تحديد سعر الطرح للاكتتاب العام بعد الانتهاء من عملية بناء سجل الأوامر ليتبعها عملية اكتتاب شريحة الأفراد، ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها مبدئياً للفئات المشاركة (49,947,039) سهم طرح بما يمثل نسبة 100٪ من إجمالي أسهم الطرح، على أن يكون التخصيص النهائي بعد انتهاء فترة اكتتاب الأفراد.
وفي حال وجود طلب كاف من قبل المكتتبين الأفراد، يحق للمستشار المالي تخفيض عدد أسهم الطرح المخصصة للفئات المشاركة إلى (44,952,335) سهم كحد أدنى، لتمثل ما نسبته 90% من أسهم الطرح.