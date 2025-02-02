شكرا لقرائتكم خبر عن تحديد النطاق السعري لطرح أسهم «دراية» بين 27 و30 ريالا والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.