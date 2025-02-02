شكرا لقرائتكم خبر عن خسائر فادحة في «بوينج» الأمريكية والشركة تحاول التعافي في 2025 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت شركة صناعة الطائرات الأمريكية "بوينج" العام الماضي 2024 بخسارة فادحة ومبيعات ضعيفة وفقًا للأرقام الأولية التي أصدرتها الشركة، مؤكدة أنها تحاول التعافي واسترداد قوتها في العام الجديد، وفق ما أوردت شبكة يورونيوز الأوروبية في نسختها الدولية. أسباب تراجع وخسائر "بوينج" اعترفت بوينج بحجم الخسائر التي تكبدتها مشيرة إلى إنها تصل إلى ما قيمته 3 مليارات دولار تقريبًا بنحو 2.85 مليار يورو وذلك في الربع الرابع من عام 2024 بسبب اضراب العمالة لفترة طويلة وخفض الوظائف ومشاكل في عدد من البرامج الحكومية وهو ما يقول بأن الإضرابات العمالية والاحتجاجات أضرت بحالة الشركة. أسهم "بوينج" باللون الأحمر نتيجة لذلك، قالت شركة الطيران العملاقة التي يقع مقرها في شيكاجو الأمريكية إنها ستبلغ عن خسارة قدرها 5.46 دولار أي ما يعادل 5.19 يورو للسهم عندما تصدر نتائجها المالية الكاملة.

وكان محللو وول ستريت يتوقعون خسارة قدرها 1.80 دولار للسهم في الربع الرابع.

اقرأ أيضاً: أزمات «بوينج» و «إيرباص» تنعكس على أداء خطوط الطيران حول العالم عام صعب على "بوينج" تختتم الخسارة الكبيرة عامًا صعبًا بالنسبة لشركة بوينج فقد أدى إضراب عمال الماكينات الذين يقومون بتجميع طائرة 737 ماكس الأكثر مبيعًا إلى جانب طائرة 777 وطائرة الشحن 767 في مصانع في رينتون وإيفرت بولاية واشنطن إلى توقف الإنتاج في تلك المواقع وإعاقة قدرات التسليم لشركة بوينج للشركات الأخرى المتعاقدة معها في أمريكا والعالم.

انتهى الإضراب بعد أكثر من سبعة أسابيع عندما وافقت الشركة على زيادة الأجور وتحسين المزايا للعاملين.

وتعكس عمليات تسليم وطلبات طائرات بوينج في عام 2024 عامًا صعبًا للشركة

تراجع أسهم بوينج بعد كارثة تحطم الطائرة في كوريا الجنوبية فيما أعلنت شركة الطيران العملاقة في وقت سابق أنها ستخفض قوتها العاملة بنسبة 10%.

اقرأ أيضاً: سسلة أزمات تهدد مكانة «بوينج» وتؤخر استلام الطائرات حول العالم تكاليف ورسوم البرامج الحكومية قالت الشركة إنها تكبدت خسائر أيضًا بقيمة 1.1 مليار دولار (1.05 مليار يورو) تتعلق ببرامج 777 و767 في الربع الرابع.

وتحملت شركة بوينج 1.7 مليار دولار إضافية (1.62 مليار يورو) رسومًا تتعلق بعدد من البرامج الحكومية بما في ذلك طائرة تزويد الوقود للطائرات العسكرية وطائرة بديلة للطائرة الرئاسية. تحديات قريبة أمام "بوينج" وفي تأكيدٍ منه، قال الرئيس التنفيذي لشركة بوينج كيلي أورتبرج: "على الرغم من أننا نواجه تحديات في الأمد القريب فقد اتخذنا خطوات مهمة لتحقيق الاستقرار في أعمالنا خلال الربع وإجراء زيادة ناجحة لرأس المال لتحسين الميزانية العمومية".

وأضاف: "لقد استأنفنا أيضًا إنتاج طائرات 737 و767 و777 في ظل تركيز على العمل الجاد الذي ينتظرنا لبناء مستقبل جديد لشركة بوينج". إيرادات "بوينج" قالت شركة بوينج إن إيرادات الربع الرابع بلغت 15.2 مليار دولار (14.46 مليار يورو) وهو أقل بكثير من تقديرات المحللين البالغة 16.6 مليار دولار (15.8 مليار يورو).

في هذه الأثناء، قد تبيع شركة بوينج وحدة الملاحة غير الأساسية "جيبيسين" مقابل ما يتراوح بين 6 إلى 8 مليارات دولار لتخفيف عبء ديونها البالغة 58 مليار دولار، حسبما ذكرت شبكة بلومبرج.

وانخفض سعر سهم بوينج قليلاً في التداولات بعد إصدار النتائج الأولية لكنه غير مساره وبدأ في الارتفاع بأكثر من 2%.