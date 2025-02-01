شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم السبت 1-2-2025.. آخر تحديث والان مع تفاصيل الخبر

ينشر موقع الخليج 365 خدمة متابعة حية لأحدث أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في جميع البنوك العاملة في السوق المصرية على مدار اليوم، ويتم تحديث هذه الأسعار بشكل لحظي على مدار اليوم السبت، مما يتيح للعملاء والمهتمين بأسواق الصرف الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة لاتخاذ قراراتهم حول سعر الدولار.

وسجل سعر الدولار بالبنك الأهلى المصرى 50.18 جنيه للشراء و 50.28 جنيه للبيع ، فى بنك مصر 50.17 جنيه للشراء و50.27 للبيع وفى بنك القاهرة سجل جنيه للشراء و50.17 جنيه 50.27 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.20 جنيه للشراء و 50.30 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار بالبنوك المصرية كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.18 جنيه للشراء.

50.28 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر.

50.17 جنيه للشراء.

50.27 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.17 جنيه للشراء.

50.27 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.20 جنيه للشراء.

50.30 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.17 جنيه للشراء.

50.27 جنيه للبيع.