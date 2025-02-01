نائب وزير الموارد البشرية يعقد لقاءات رفيعة بالمؤتمر الدولي للعمل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - عقد معالي نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين، عددًا من اللقاءات الثنائية رفيعة المستوى على هامش المؤتمر الدولي لسوق العمل، خلال 28 – 30 يناير 2025م، وذلك في مركز الملك عبدالعزيز للمؤتمرات بمدينة الرياض.

والتقى الدكتور أبوثنين بكل من معالي وزيرة العمل الفلسطينية الدكتور إيناس العطاري، ومعالي وزير العمل الجيبوتي عمر عبدي سعيد، ومعالي وزير العمالة المهاجرة الفلبيني هانس ليو كاكداك، ومعالي وزير الدولة البنجلاديشي لشؤون المغتربين والعمالة في الخارج الدكتور عاصف نذرول، ومعالي وزير العمل والضمان الاجتماعي لجمهورية أنغولا تيريسا رودريغيز.

وجرى خلال اللقاءات الثنائية مناقشة للموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجال العمل، وبحث سبل تطوير التعاون بما يحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف.

كما اجتمع أبوثنين مع أمين عام منظمة الاتحاد الدولي للنقابات العمالية (ITUC) لوك تراينقل، لمناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، واستعراض أبرز المبادرات وجهود المملكة في حماية حقوق العمالة، وتُعد المنظمة أكبر اتحاد نقابي دولي في العالم، ويمثل 240 مليون عامل في 163 دولة.

وناقش معاليه مع رئيسة الاتحاد العالمي للتوظيف بيتينا شالر، موضوعات عدة من أهمها تطوير سياسات التوظيف، والتحديات الحالية والفرص المستقبلية في سوق العمل، مؤكدين أهمية تبادل الخبرات وأفضل الممارسات لدعم أسواق العمل المحلية والإقليمية، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية, واستعراض إستراتيجية سوق العمل وأبرز المبادرات التي أطلقتها الوزارة لتحقيق أهدافها.

وتأتي هذه اللقاءات في إطار حرص الوزارة على تطوير العلاقات الثنائية والارتقاء بها، وتعزيز التعاون الدولي وتبادل المعرفة والخبرات والممارسات لمواجهة تحديات سوق العمل.

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