الهيئة العامة للمنافسة تشارك في المؤتمر الرابع لشبكة المنافسة العربية بدولة الكويت

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

رأس رئيس شبكة المنافسة العربية الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للمنافسة الدكتور فهد بن إبراهيم الشثري، وفد المملكة للمشاركة في المؤتمر الرابع لشبكة المنافسة العربية، الذي يعقد خلال الفترة من 2 – 3 فبراير 2025م في دولة الكويت.

ويهدف المؤتمر إلى تبادل الأفكار والخبرات بين الدول العربية في مجال المنافسة، لاستعراض أهميتها في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز بيئة الأعمال، ويُعد المؤتمر فرصة ذهبية لأجهزة المنافسة لتسليط الضوء على مبادراتها و أبحاثها في مجال المنافسة.

وسيناقش المؤتمر في يومه الأول، سياسات المنافسة وتأثيرها الاقتصادي على الدول العربية، إضافة إلى الجزاءات في قوانين المنافسة، كما سيتم مناقشة أهمية التعاون الإقليمي لمكافحة الممارسات الاحتكارية، إضافةً إلى تسليط الضوء على تحديات الاندماج والاستحواذ وتأثيرها على المنافسة والاستثمار.

ومن المقرر أن يشهد المؤتمر الإعلان عن الفائزين بجوائز الشبكة، التي تُمنح في ثلاث فئات تتعلق بمجالات المنافسة والأبحاث، وذلك تقديرًا للإسهامات المتميزة التي تهدف إلى تعزيز مفهوم المنافسة في العالم العربي.

وفي يومه الثاني، يُعقد الاجتماع المغلق لشبكة المنافسة العربية، برئاسة رئيس شبكة المنافسة العربية، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للمنافسة الدكتور فهد بن إبراهيم الشثري.

ويستهدف الاجتماع استعراض تقرير أعمال شبكة المنافسة العربية، بالإضافة إلى تقارير مجموعات العمل (مجموعة عمل إنفاذ قوانين المنافسة – مجموعة عمل دعم السياسات – مجموعة عمل الاندماجات والاستحواذات – مجموعة عمل الكفاءة المؤسسية).

يذكر أن شبكة المنافسة العربية مخصصة لتعزيز سياسة المنافسة والتنمية الاقتصادية في المنطقة العربية، وهي إحدى مبادرات المجلس الاقتصادي والاجتماعي في جامعة الدول العربية، التي أطلقت في عام 2021م.

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