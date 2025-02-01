صادرات الخدمات في الاتحاد الأوروبي تصل إلى مستوى قياسي في 2023م

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وصلت صادرات الاتحاد الأوروبي من الخدمات إلى مستوى قياسي، حيث بلغ الميزان التجاري للاتحاد الأوروبي في الخدمات لعام 2023م مبلغ 153 مليار يورو، وهو ثاني أعلى رقم منذ عام 2010.

وبلغت قيمة الخدمات التي تصدّرها دول الاتحاد الأوروبي إلى الدول غير الأعضاء في الاتحاد 1,427 مليار يورو عام 2023، بزيادة قدرها 02% مقارنة بعام 2022، فيما بلغت واردات الخدمات من الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي 1,274 مليار يورو، بزيادة قدرها 04% مقارنة بعام 2022.

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