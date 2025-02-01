معرض المنتجات الوطنية السعودية ” SNP Expo2″ بالكويت يشهد توقيع اتفاقات استثمارية بأكثر من 70 مليون ريال

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

شهد معرض المنتجات الوطنية السعودية “SNP Expo2″ المقام حاليًا بدولة الكويت، وذلك بمقر معرض الكويت الدولي يوم أمس، توقيع ” 6 ” اتفاقيات باستثمارات جاوزت الـ 70 مليون ريال، إضافة إلى عدد من مذكرات التفاهم لتبادل الاستشارات وتعزيز التعاون.

وقال الرئيس التنفيذي للمعرض هند العوني: “إن ما تم توقيعه من اتفاقيات في اليومين الماضيين، يعد دليلًا على نجاح المعرض في استقطاب المستثمرين ورواد الأعمال”، مؤكدة أن ذلك يأتي بين أولويات أهداف معرض SNP Expo وهو الحرص على تعزيز تدفق الاستثمارات في الاقتصاد الوطني وتعزيز جاذبية القطاع الصناعي.

وأضافت أن المعرض سيشهد مزيدًا من الاتفاقيات ما يؤكد نجاحه في التسويق للمنتجات السعودية ونشرها في مختلف دول العالم.

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