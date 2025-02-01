شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم السبت 1 - 2 - 2025 .. عيار 21 يسجل 3900 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

يقدم " الخليج 365 " أخر أسعار الذهب اليوم السبت 1 - 2 - 2025، وهي كالاتي :

أسعار الذهب اليوم

سجل الذهب عيار 24 نحو 4457.25 جنيه.

سجل الذهب عيار 21 نحو 3900 جنيه.

سجل الذهب عيار 18 نحو 3342.75 جنيه.

سعر الجنيه الذهب 31200 جنيه.



يذكر أن أسعار الذهب تتأثر لحظيا بحركة الأسعار العالمية والتطورات الاقتصادية التي تلعب دورا رئيسيا في تحديد اتجاهات المعادن الثمينة، ويترقب المستثمرون والمتعاملون أى مستجدات قد تؤثر على الأسعار خلال الفترة المقبلة، خاصة فى ظل التغيرات المستمرة فى الاقتصاد العالمي

كما تعتمد أسعار الذهب أيضا علي حركة الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار، والسياسات النقدية التي تعتمدها البنوك المركزية، خاصة فيما يتعلق بأسعار الفائدة، ويعد الذهب أحد الأصول الآمنة التى يلجأ إليها المستثمرون، مما يؤدى إلى زيادة الإقبال عليه وبالتالى ارتفاع قيمته.