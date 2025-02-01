الاقتصاد

سعر الذهب اليوم السبت 1 - 2 - 2025 .. عيار 21 يسجل 3900 جنيه

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سعر الذهب اليوم السبت 1 - 2 - 2025 .. عيار 21 يسجل 3900 جنيه

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القاهرة - سامية سيد - كتبت : أماني سمير

السبت، 01 فبراير 2025 07:11 م

يقدم " الخليج 365 " أخر أسعار الذهب اليوم السبت 1 - 2 - 2025، وهي كالاتي :

أسعار الذهب اليوم

سجل الذهب عيار 24 نحو 4457.25 جنيه.

سجل الذهب عيار 21 نحو 3900 جنيه.

سجل الذهب عيار 18 نحو 3342.75 جنيه.

سعر الجنيه الذهب 31200 جنيه.


يذكر أن أسعار الذهب تتأثر لحظيا بحركة الأسعار العالمية والتطورات الاقتصادية التي تلعب دورا رئيسيا في تحديد اتجاهات المعادن الثمينة، ويترقب المستثمرون والمتعاملون أى مستجدات قد تؤثر على الأسعار خلال الفترة المقبلة، خاصة فى ظل التغيرات المستمرة فى الاقتصاد العالمي

كما تعتمد أسعار الذهب أيضا علي حركة الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار، والسياسات النقدية التي تعتمدها البنوك المركزية، خاصة فيما يتعلق بأسعار الفائدة، ويعد الذهب أحد الأصول الآمنة التى يلجأ إليها المستثمرون، مما يؤدى إلى زيادة الإقبال عليه وبالتالى ارتفاع قيمته.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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