شكرا لقرائتكم خبر عن 13.8 مليار جنيه خسائر البورصة المصرية خلال الأسبوع المنتهي والان نبدء بالتفاصيل

خسائر البورصة المصرية

قيمة التداول بالبورصة المصرية

الدمام - شريف احمد - تراجع رأس المال السوقي للبورصة المصرية بنسبة 0.6% خلال جلسات الأسبوع المنتهي.وبلغت الخسائر نحو 13.8 مليار جنيه ليصل إلى 2.229 تريليون جنيه، رغم صعود مؤشرات البورصة لدى الإغلاق.وارتفع مؤشر السوق الرئيس (إيجي إكس 30) بنسبة 0.04% محققًا 30010.62 نقطة.وزاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بما نسبته 0.42% ليصل إلى 8551.90 نقطة.وسجل مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقًا نموًا بنسبة 0.27%، ليغلق عند مستوى 11698.14 نقطة.وبلغ إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية نحو 360.3 مليار جنيه.فيما بلغت كمية التداول نحو 8.446 مليار ورقة مُنَفّذَة على 554 ألف عملية، خلال جلسات الأسبوع المنتهي.