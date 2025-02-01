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شكرا لقرائتكم خبر عن 13.8 مليار جنيه خسائر البورصة المصرية خلال الأسبوع المنتهي والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تراجع رأس المال السوقي للبورصة المصرية بنسبة 0.6% خلال جلسات الأسبوع المنتهي.
وبلغت الخسائر نحو 13.8 مليار جنيه ليصل إلى 2.229 تريليون جنيه، رغم صعود مؤشرات البورصة لدى الإغلاق.
وزاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بما نسبته 0.42% ليصل إلى 8551.90 نقطة.
وسجل مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقًا نموًا بنسبة 0.27%، ليغلق عند مستوى 11698.14 نقطة.
فيما بلغت كمية التداول نحو 8.446 مليار ورقة مُنَفّذَة على 554 ألف عملية، خلال جلسات الأسبوع المنتهي.
وبلغت الخسائر نحو 13.8 مليار جنيه ليصل إلى 2.229 تريليون جنيه، رغم صعود مؤشرات البورصة لدى الإغلاق.
خسائر البورصة المصريةوارتفع مؤشر السوق الرئيس (إيجي إكس 30) بنسبة 0.04% محققًا 30010.62 نقطة.
وزاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بما نسبته 0.42% ليصل إلى 8551.90 نقطة.
وسجل مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقًا نموًا بنسبة 0.27%، ليغلق عند مستوى 11698.14 نقطة.
قيمة التداول بالبورصة المصريةوبلغ إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية نحو 360.3 مليار جنيه.
فيما بلغت كمية التداول نحو 8.446 مليار ورقة مُنَفّذَة على 554 ألف عملية، خلال جلسات الأسبوع المنتهي.