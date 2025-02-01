شكرا لقرائتكم خبر عن على تراجع.. اعرف نتائج بورصة موسكو بالأرقام بعد الإغلاق والان نبدء بالتفاصيل

نتائج بورصة موسكو

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أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الروبل

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الدمام - شريف احمد - أغلق مؤشر بورصة موسكو اليوم على تراجع بواقع 19.37 نقطة، ما نسبته 0.65%.ويـأتي هذا مقارنة بإقفال اليوم السابق، ليصل إلى 2948.10 نقطة.فيما أنهى مؤشر RTS منخفضًا بمقدار 4.34 نقاط، أي بنسبة 0.46%، مقارنة بالإغلاق السابق، ليبلغ 949.50 نقطة.كان حدد البنك المركزي الروسي اليوم أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الروبل خلال الفترة من 1 إلى 3 فبراير.وخفض سعر صرف الدولار الأمريكي بواقع 20 كوبيكًا، مقارنة بسعر اليوم السابق، ليصل إلى 97.8107 روبلًاكما خفض سعر صرف اليورو الرسمي بمقدار 65 كوبيكًا، ليبلغ 102.1301 روبل.بينما خفض سعر صرف اليوان الصيني بمقدار 11 كوبيكًا، ليصل إلى 13.2638 روبلًا