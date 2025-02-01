شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم السبت 1-2-2025 أمام الجنيه المصرى بعد غلق التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

استقر سعر الدولار اليوم السبت 1-2-2025 أمام الجنيه المصري بعد غلق التعاملات وفقا لآخر تحديث بالبنوك المصرية نتيجة العطلة الأسبوعية، حيث سجل فى البنك المركزى المصرى اليوم 50.16 جنيه للشراء و 50.30 جنيه للبيع .

وسجل سعر الدولار اليوم السبت بالبنك الأهلى المصرى 50.18 جنيه للشراء و 50.28 جنيه للبيع ، فى بنك مصر 50.17 جنيه للشراء و 50.27 للبيع وفي بنك القاهرة سجل جنيه للشراء و 50.17 جنيه 50.27 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.20 جنيه للشراء و 50.30 جنيه للبيع

واستقر سعر الدولار بعد غلق تعاملات اليوم السبت كالاتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.18 جنيه للشراء.

50.28 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر.

50.17 جنيه للشراء.

50.27 جنيه للبيع.

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سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.17 جنيه للشراء.

50.27 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.20 جنيه للشراء.

50.30 جنيه للبيع.

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سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.17 جنيه للشراء.

50.27 جنيه للبيع