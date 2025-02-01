الاقتصاد

سعر الدولار اليوم السبت 1-2-2025 أمام الجنيه المصرى بعد غلق التعاملات

0 نشر
0 تبليغ

سعر الدولار اليوم السبت 1-2-2025 أمام الجنيه المصرى بعد غلق التعاملات

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم السبت 1-2-2025 أمام الجنيه المصرى بعد غلق التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت رحمة رمضان

السبت، 01 فبراير 2025 06:00 م

استقر سعر الدولار اليوم السبت 1-2-2025  أمام الجنيه المصري بعد غلق التعاملات وفقا لآخر تحديث بالبنوك المصرية نتيجة العطلة الأسبوعية، حيث سجل  فى البنك المركزى المصرى اليوم  50.16 جنيه للشراء و 50.30 جنيه للبيع .

وسجل سعر الدولار اليوم السبت بالبنك الأهلى المصرى  50.18 جنيه للشراء و 50.28 جنيه  للبيع ، فى بنك مصر  50.17 جنيه للشراء و 50.27 للبيع  وفي بنك القاهرة سجل جنيه للشراء و 50.17 جنيه 50.27 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.20 جنيه للشراء و 50.30 جنيه  للبيع

واستقر سعر الدولار بعد غلق تعاملات اليوم السبت كالاتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
50.18 جنيه للشراء.

50.28 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر.
50.17 جنيه للشراء.

50.27 جنيه للبيع.

.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
50.17 جنيه للشراء.

50.27 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"
50.20 جنيه للشراء.

50.30 جنيه للبيع.

.

سعر الدولار فى بنك القاهرة
50.17 جنيه للشراء.

50.27 جنيه للبيع

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements