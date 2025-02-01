شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع طفيف فى سعر الذهب اليوم السبت 1-2-2025.. وعيار 21 بـ3900 جنيه للجرام والان مع تفاصيل الخبر

تراجع سعر الذهب اليوم السبت 1-2-2025 بشكل طفيف وذلك وفقا لآخر تحديثات في سوق الذهب المحلي في مصر، حيث سجل سعر الذهب عيار 21 حوالى 3900جنيها للجرام.



وتضمنت أسعار الذهب الأتى:

سجل الذهب عيار 24 نحو 4457.25 جنيها.

سجل الذهب عيار 21 نحو 3900 جنيها.

سجل الذهب عيار 18 نحو 3342.75جنيه.

سعر الجنيه الذهب 31200 جنيها.

وأعلن الاحتياطى الفيدرالي الأمريكي عن تثبيت سعر الفائدة والإبقاء عليه دون تغيير عند حدود 4.25٪ و4.5٪، وذلك في أول اجتماع له بعد تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منصبه.



وفى هذا الإطار سعر الذهب ارتفاعًا ملحوظًا في شهر يناير الجاري بنحو 120 جنيها على خلفية الارتفاع الكبير في سعر الذهب العالمي عند أعلى مستويات للذهب خلال ثلاثة أشهر، وفق بيان رسمي لشعبة الذهب والمعادن الثمينة في اتحاد الصناعات.