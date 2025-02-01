شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات إيجابية على زيادة أعداد السياح القادمين من إسبانيا وأمريكا اللاتينية والان مع تفاصيل الخبر

أشاد إيهاب عبد العال، أمين صندوق اتحاد الغرف السياحية، بالمشاركة الإيجابية لمصر ممثلة في وزارة السياحة والآثار، وشركات السياحة والفنادق في المعرض الدولي للسياحة «فيتور 2025» الذي افتتحه ملك إسبانيا فيليب السادس، بالعاصمة الإسبانية مدريد.

وأوضح أمين صندوق اتحاد الغرف التجارية، في بيان صادر عنه، أن شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، عقد لقاءات هامة ومثمرة على هامش المعرض، كما قدم شرح وافي لوسائل الإعلام العالمية عن تطور القطاع السياحي في مصر.

وأشار إيهاب عبد العال، إلى الاهتمام الكبير الذي أبداه عدد كبير من منظمي الرحلات في إسبانيا وأمريكا اللاتينية لزيادة أعداد السياح القادمين إلى مصر، موضحاً أنه تم الإتفاق على زيارة أعداد الرحلات القادمة لمصر، وهو ما يتطلب العمل بشكل سريع على تطوير المطارات المصرية لاستيعاب الأعداد الكبيرة من السائحين القادمين إلى مصر وخاصة في الأقصر وأسوان.

وأوضح أنه لمس خلال مشاركته في فعاليات المعرض الاهتمام الكبير الذي يوليه السائح الإسباني بالمزارات السياحية الثقافية في مصر وخاصة القاهرة والأقصر وأسوان، مشيراً إلى الاهتمام الكبير بموعد افتتاح المتحف المصري الكبير.

وأكد إيهاب عبد العال، أن هناك اتفاقيات تمت بالفعل لزيادة أعداد السياح القادمين إلى مصر اعتباراً من الموسم الشتوي، متوقعا أن تشهد المزارات السياحية في الأقصر وأسوان انتعاشة كبيرة خلال الفترة المقبلة.