شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يواصل استقراره اليوم السبت 1-2-2025 أمام الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر

يواصل سعر الدولار اليوم السبت 1-2-2025 استقراره أمام الجنيه المصري خلال التعاملات وفقا لآخر تحديث بالبنوك المصرية نتيجة العطلة الأسبوعية، حيث سجل فى البنك المركزى المصرى اليوم 50.16 جنيه للشراء و50.30 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار اليوم السبت بالبنك الأهلى المصرى 50.18 جنيه للشراء و50.28 جنيه للبيع، فى بنك مصر 50.17 جنيه للشراء و50.27 للبيع وفي بنك القاهرة سجل 50.17 جنيه للشراء و50.27 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.20 جنيه للشراء و50.30 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار خلال تعاملات اليوم تعاملات اليوم السبت كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى



50.18 جنيه للشراء.

50.28 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر.



50.17 جنيه للشراء.

50.27 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية



50.17 جنيه للشراء.

50.27 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"



50.20 جنيه للشراء.

50.30 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة



50.17 جنيه للشراء.

50.27 جنيه للبيع