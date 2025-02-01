شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم السبت 1-2-2025 فى سلطنة عمان.. عيار 18 بـ26 ريالا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار الذهب في دول الخليج استقرارًا نسبيًا اليوم، مدعومة بتأثيرات الأسواق العالمية وتغيرات أسعار النفط، وسط متابعة دقيقة من المستثمرين المحليين، ويعد سعر الذهب في سلطنة عمان من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تهم الأفراد والمستثمرين، وتشهد أسعار الذهب في سلطنة عمان تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى الطلب المحلي على المعدن الثمين حيث سجل عيار 18 مبلغ 26.000 ريال



أسعار الذهب فى سلطنة عمان

عيار 24 سجل 34.675 ريال

عيار 22 سجل 31.800 ريال

عيار 21 سجل 30.350 ريال

عيار 18 سجل 26.000 ريال

عيار 14 سجل 20.225 ريال



عيار 12 سجل 17.350 ريال، والأونصة سجلت 1078.600 ريال، والجنيه الذهب سجل 242.750 ريال

والأونصة بالدولار سجلت 2801.20 دولار.

وفي الوقت الذي يعاني فيه سوق الأسهم من تشاؤم المستثمرين بشأن تأثير نموذج الذكاء الاصطناعي "DeepSeek"، شهد الذهب ارتفاعًا هادئًا نحو مستويات قياسية جديدة.

اكتسب الذهب قوة جزئيًا في ظل حالة عدم اليقين الناتجة عن التعريفات الجمركية التي اقترحها الرئيس دونالد ترامب، والتي قد تؤدي إلى اندلاع حرب تجارية عالمية، مما عزز جاذبيته كملاذ آمن.

يهدف ترامب إلى فرض تعريفات على واردات الرقائق الإلكترونية والأدوية والصلب لتعزيز الإنتاج المحلي. كما أن سياساته التضخمية تزيد من جاذبية الذهب للمستثمرين الحذرين.

أما بالنسبة للمعادن الأخرى، شهدت الفضة ارتفاعًا بنسبة 0.36% لعقود مارس، ليتم تداولها عند 30.30 دولار للأونصة. بينما استقر سعر النحاس لعقود مارس دون تغيير عند 4.09 دولار للرطل.