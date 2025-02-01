شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سعر الجنيه الإسترليني اليوم السبت 1-2-2025 فى البنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

واصل سعر الجنيه الإسترليني استقراره اليوم السبت 1-2-2025 بالبنوك العاملة في السوق المصري، مسجلا فى البنك المركزى مبلغ 62.33 جنيه للشراء، و62.53 جنيه للبيع. وسجل فى البنك الأهلى المصرى سعر 62.38 جنيه للشراء، 62.65جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر سعر الجنيه الاسترليني فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها.



وسجل سعر الجنيه الإسترليني فى البنوك كالتالى:

سعر الجنيه الإسترليني فى البنك المركزى المصرى

62.33 جنيه للشراء.

62.53 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك الأهلى المصرى

62.38 جنيه للشراء.

62.65 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك مصر

62.38 جنيه للشراء.

62.65 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك الإسكندرية

62.32 جنيه للشراء.

62.65 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك التجارى الدولى "cib"

62.38 جنيه للشراء.

62.99 جنيه للبيع

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك العقاري

61.45 جنيه للشراء.

62.15 جنيه للبيع

سعر الجنيه الاسترليني فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

62.42 جنيه للشراء

62.66 جنيه للبيع