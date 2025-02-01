الاقتصاد

استقرار سعر الجنيه الإسترليني اليوم السبت 1-2-2025 فى البنوك المصرية

0 نشر
0 تبليغ

استقرار سعر الجنيه الإسترليني اليوم السبت 1-2-2025 فى البنوك المصرية

شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سعر الجنيه الإسترليني اليوم السبت 1-2-2025 فى البنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء أمين

السبت، 01 فبراير 2025 01:24 م

واصل سعر  الجنيه الإسترليني استقراره اليوم السبت 1-2-2025 بالبنوك العاملة في السوق المصري، مسجلا فى البنك المركزى مبلغ 62.33 جنيه للشراء، و62.53 جنيه للبيع. وسجل فى البنك الأهلى المصرى سعر 62.38 جنيه للشراء، 62.65جنيه  للبيع.

ويقدم  ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر سعر الجنيه الاسترليني فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها.


وسجل سعر الجنيه الإسترليني فى البنوك كالتالى:

سعر الجنيه الإسترليني فى البنك المركزى المصرى
62.33 جنيه للشراء.

62.53 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني  فى البنك الأهلى المصرى
62.38 جنيه  للشراء.

62.65 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني  فى بنك مصر
62.38 جنيه  للشراء.

62.65 جنيه  للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني  فى بنك الإسكندرية
62.32 جنيه  للشراء.

62.65 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني  فى البنك التجارى الدولى "cib"
62.38 جنيه للشراء.

62.99 جنيه  للبيع

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك العقاري
61.45 جنيه  للشراء.
62.15 جنيه  للبيع

سعر الجنيه الاسترليني فى مصرف أبو ظبى الإسلامي 
62.42 جنيه  للشراء

62.66 جنيه للبيع

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements