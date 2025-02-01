شكرا لقرائتكم خبر عن عيار 21 يتراجع 10 جنيهات اليوم السبت 1 فبراير 2025 ويسجل 3900 جنيه للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت تعاملات الذهب الآن تراجع بأسعار الأعيرة المختلفة بمنتصف تعاملات اليوم السبت 1 فبراير 2025، وفقا لأخر تحديثات في سوق الذهب المحلي في مصر.

وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 3900 جنيه للجرام، وهو الأشهر والأعلى من حيث الإقبال والتداول.

وجاءت أسعار الذهب وفقا لما يلي:

سجل الذهب عيار 24 نحو 4457 جنيه

سجل الذهب عيار 21 نحو 3900 جنيه

سجل الذهب عيار 18 نحو 3342 جنيه

سعر الجنيه الذهب 31200 جنيه

ولعب قرار الاحتياطى الفيدرالي الأمريكي قبل أيام بالحفاظ على سعر الفائدة دون تغيير دورا كبيرا في تطور أسعار الذهب، وذلك في أول اجتماع له في عام 2025، وبعد تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منصبه.

وشهد سعر الذهب ارتفاعًا ملحوظًا في شهر يناير الماضي بنحو 120 جنيها على خلفية الارتفاع الكبير في سعر الذهب العالمي عند أعلى مستويات للذهب خلال ثلاثة أشهر، وفق بيان رسمي لشعبة الذهب والمعادن الثمينة في اتحاد الصناعات، حيث ارتفع سعر الذهب من 3733 جنيهًا لعيار 21 في بداية الشهر إلى 3860 جنيهًا في يوم 27 يناير 2025 بزيادة بلغت نسبتها 3.4%.

وتأتي الزيادة في أعقاب ارتفاع سعر الذهب العالمي، حيث بلغ سعر الأونصة مستويات 2780 دولارًا خلال جلسات التداول على الذهب لتقترب من القمة التاريخية للذهب المسجلة في نهاية أكتوبر 2024.

ويشهد سعر الذهب العالمي تطورات متلاحقة، منذ إعلان فوز دونالد ترامب بالرئاسة الأمريكية في نوفمبر الماضي، حيث شهد الذهب زيادة في الطلب باعتباره أحد ملاذا آمنا للمدخرات، وساهمت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي طالب فيها بضرورة خفض أسعار الفائدة خلال 2025، مما ساهم في صعود الذهب عالمياً وفي السوق المصري.