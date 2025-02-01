شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سعر الدولار اليوم السبت 1-2-2025 أمام الجنيه المصري بمنتصف التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

شهد سعر الدولار اليوم السبت 1-2-2025، استقرارا أمام الجنيه المصري فى منتصف التعاملات وفقا لأخر تحديث بالبنوك المصرية نتيجة العطلة الأسبوعية، حيث سجل فى البنك المركزى المصرى اليوم 50.16 جنيه للشراء و50.30 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار اليوم السبت بالبنك الأهلى المصرى 50.18 جنيه للشراء و50.28 جنيه للبيع، فى بنك مصر 50.17 جنيه للشراء و50.27 للبيع وفي بنك القاهرة سجل جنيه للشراء و50.17 جنيه 50.27 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.20 جنيه للشراء و50.30 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار فى منتصف تعاملات اليوم السبت كالاتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى



50.18 جنيه للشراء.

50.28 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر



50.17 جنيه للشراء.

50.27 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية



50.17 جنيه للشراء.

50.27 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"



50.20 جنيه للشراء.

50.30 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.17 جنيه للشراء.

50.27 جنيه للبيع