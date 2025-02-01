شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار الذهب في ختام تعاملات الأسبوع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهت أسعار العقود الآجلة للذهب تعاملات الأسبوع الجديد أمس الجمعة، بتراجع ملموس، لكنها ظلت مرتفعة مقارنة بمستواه في ختام تعاملات الأسبوع الماضي، وكذلك الشهر الماضي.

وفي سوق الصرف ارتفع مؤشر الدولار إلى 48ر108 نقطة بزيادة نسبتها 65ر0% عن مستواه أمس.

وتراجع سعر المعدن الأصفر اليوم بواقع 50ر10 دولار أي بنسبة 37ر0% إلى 50ر2812 دولار للأوقية تسليم الشهر الحالي.



في الوقت نفسه ارتفع سعر الذهب بنحو 7% خلال الشهر الحالي ككل. كما ارتفع بنسبة 7ر1% تقريبا خلال الأسبوع الحالي.

وتراجع سعر الفضة بواقع 236ر0 دولار أي بنسبة 73ر0% تقريبا إلى 128ر32 دولار للأوقية تسليم الشهر الحالي.

ورغم ذلك ارتفع سعر الفضة بأكثر من 11% خلال الشهر الحالي وبنحو 6ر4% خلال الأسبوع.

وتراجع سعر النحاس بواقع 85.03ر0 دولار أي بنسبة 9ر0% تقريبا إلى 2495ر4 دولار للرطل.



ارتفع معدل التضخم



وعلى صعيد البيانات الاقتصادية ارتفع معدل التضخم في الولايات المتحدة الشهر الماضي، في أحدث مؤشر على استمرار الضغوط السعرية في البلاد.

وأظهر تقرير اليوم الجمعة لوزارة التجارة أن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 6ر2 % في ديسمبر، على أساس سنوي، بزيادة من 4ر2 % على أساس سنوي في نوفمبر وفي ثالث زيادة على التوالي.

وارتفعت الأسعار، باستثناء فئات الغذاء والطاقة المضطربة بنسبة 8ر2 % على أساس سنوي، وهي نفس النسبة التي ارتفعت بها في شهري نوفمبر وأكتوبر.

ارتفاع سعر الذهب