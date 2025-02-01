المركزي الروسي يخفض أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الروبل

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الدمام - شريف احمد - حدد البنك المركزي الروسي اليوم أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الروبل خلال الفترة من 1 إلى 3 فبراير، حيث خفض سعر صرف الدولار الأمريكي بواقع 20 كوبيكًا، مقارنة بسعر اليوم السابق، ليصل إلى 97.8107 روبلًا.وفي الوقت ذاته، خفض سعر صرف اليورو الرسمي بمقدار 65 كوبيكًا، ليبلغ 102.1301 روبل، بينما خفض سعر صرف اليوان الصيني بمقدار 11 كوبيكًا، ليصل إلى 13.2638 روبلًا.أغلق مؤشر بورصة موسكو أمس الجمعة، على انخفاض بواقع 19.79 نقطة، ما نسبته 0.67 في المئة.ويأتي هذا مقارنة بإقفال اليوم السابق، ليصل إلى 2947.68 نقطة.وأنهى مؤشر RTS تداولاته متراجعًا بنسبة 0.47 في المئة، ما يعادل 4.47 نقاط، مقارنة بالإغلاق السابق، ليصل عند مستوى 949.37 نقطة.وفي وقت سابق كان حدد البنك المركزي الروسي أمس الجمعة، سعر صرف العملات الرئيسية مقابل الروبل.