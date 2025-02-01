شكرا لقرائتكم خبر عن أرخص سيارة 2025 فى مصر.. تعرف على السعر والمواصفات والان مع تفاصيل الخبر

تسعي شركات السيارات دائما لتقديم أفضل الأسعار المناسبة للشرائح المختلفة بالسوق المصرية، إذ قامت شركة "مودرن موتورز" للتجارة والتوكيلات، الوكيل المحلي الحصري لعلامة سوزوكي الهندية في مصر، بتقديم أرخص سيارة أتوماتيك وهي السيارة إسبريسو 2025 "أوتوماتيك" بسعر رسمي 549.900 جنيه، حيث تتوفر السيارة Crossover هذه في نسخة أو فئة واحدة فقط.

تأتي السيارة "إسبريسو 2025" بمحرك 3 سلندر أيضا سعة 1000 سي سي بقوة 67 حصانًا متصل بناقل حركة أوتوماتيك من 5 سرعات، وتستهلك في المتوسط 5.4 لتر من الوقود لكل 100 كيلو متر.

تأتي أبعاد السيارة "سوزوكي إسبريسو 2025" 3565 مم، عرض و1.520 مم طول، وقاعدة العجلات 2.380 مم، وارتفاعها 1.565 مم، تتسع مساحة تخزينها الخلفية حتى 239 لتر، تقدم بعجلات قياس 13 بوصة.

زودت "إسبريسو 2025" بمواصفات الأمان والسلامة الأساسية التي تتمثل في، وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، ونظام فرامل ABS المانعة للانغلاق، وتوزيع قوة الفرامل إلكترونيًا EBD تمتلك سيارة سوزوكي خاصية التوصيل اللاسلكي – بلوتوث، شاشة تعمل باللمس قياس 7 بوصة، عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، تكييف هواء يدوي، زجاج كهربائي، كما تقدم بمدخل USB، مدخل AUX.



