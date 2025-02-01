شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع سعر الذهب اليوم فى مصر السبت 1-2- 2025.. عيار 24 بـ4468.5 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

ارتفع سعر الذهب في مصر اليوم السبت 1 فبراير 2025، وفقًا لأحدث التحديثات الواردة من سوق الذهب وسط توقعات ببلوغه أعلي قمة خلال شهر فبراير مدفوعا بارتفاع الذهب العالمى والتوترات العالمية .

وبلغ سعر الذهب عيار 24 مستويات 4468.5 جنيه للجرام، في حين سجل عيار 21 سعر 3910 جنيهات، أما عيار 18، فقد بلغ سعره 3351.5 جنيه.

ويُعتبر الذهب استثمارًا آمنًا وموثوقًا، خاصة في الأوقات التي تشهد تقلبات في الأسواق المالية وكذلك ساهم الذهب في القيام بدور الملاذ الآمن.



كما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم نحو 31280 جنيها.

وتختلف الأسعار قليلًا من تاجر لآخر حسب تكلفة التصنيع. يُشير الخبراء إلى أن سعر الذهب قد يستمر في الارتفاع بسبب الطلب المتزايد على هذا المعدن الثمين.

يُعتبر الذهب استثمارًا طويل الأجل، حيث يمكن أن يوفر فرصًا لتحقيق أرباح كبيرة ،ويُفضل دائمًا التحقق من الأسعار لدى عدة تجار قبل اتخاذ قرار الشراء.

جدير بالذكر، أن سعر الذهب يمكن أن يتأثر بعدة عوامل، بما في ذلك التغيرات في الأسواق العالمية والطلب المحلي. لذلك، يُفضل دائمًا متابعة آخر التحديثات والأسعار قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.