انطلاق مهرجان الكليجا الـ 16 في بريدة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_القصيم

انطلقت أمس، فعاليات مهرجان الكليجا في نسخته السادسة عشرة، الذي تنظمه الغرفة التجارية في القصيم، ويستمر 10 أيام، بمركز الملك خالد الحضاري في بريدة.

وأوضح المشرف العام على مهرجان الكليجا، أمين عام غرفة القصيم، محمد الحنايا، أن المهرجان يسعى إلى تمكين مهارة التسويق المستديم، وتحقيق العديد من المنجزات والمقاصد المهنية والعملية التي تضمن ديمومة العمل والإنتاج للأسر المنتجة والمؤسسات والمصانع الناشئة والصغيرة، من خلال استهداف “الحرفة” وتنميتها والعمل على تعزيزها.

يُذكر أن المهرجان حفل بالعديد من البرامج والفعاليات التي لامست احتياج الأسرة والزوار بكل فئاتهم، من مسرح للطفل، ومأكولات شعبية، وتجهيزات رمضانية، وأغذية صحية وعضوية، بالإضافة إلى المنتجات التسويقية التي تقف وراءها المصانع والشركات.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط