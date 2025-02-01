المركزي الروسي يخفض أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الروبل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

حدد البنك المركزي الروسي اليوم أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الروبل خلال الفترة من 1 إلى 3 فبراير، حيث خفض سعر صرف الدولار الأمريكي بواقع 20 كوبيكًا، مقارنة بسعر اليوم السابق، ليصل إلى 97.8107 روبلًا.

وفي الوقت ذاته، خفض سعر صرف اليورو الرسمي بمقدار 65 كوبيكًا، ليبلغ 102.1301 روبل، بينما خفض سعر صرف اليوان الصيني بمقدار 11 كوبيكًا، ليصل إلى 13.2638 روبلًا.

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