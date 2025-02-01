شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع التضخم في أمريكا بنسبة 2.6 % خلال ديسمبر على أساس سنوي والان نبدء بالتفاصيل

التضخم في أمريكا

أرقام التضخم في أمريكا

الدمام - شريف احمد - في أحدث مؤشر على استمرار الضغوط السعرية في البلاد، ارتفع معدل التضخم في الولايات المتحدة الشهر الماضي، بحسب وزارة التجارة.وذكرت الوزارة، أن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 2.6 % في ديسمبر على أساس سنوي، بزيادة من 4ر2 % على أساس سنوي في نوفمبر، وفي ثالث زيادة على التوالي.وارتفعت الأسعار، باستثناء فئات الغذاء والطاقة المضطربة بنسبة 8ر2 % على أساس سنوي، وهي نفس النسبة التي ارتفعت بها في شهري نوفمبر وأكتوبر.وجاءت البيانات بعد يومين فقط من اتخاذ مسؤولي بنك الاحتياط الاتحادي، بقيادة محافظ البنك جيروم باول، قرار وقف خفض سعر الفائدة.ويرجع ذلك جزئيًا إلى ثبات التضخم بصورة كبيرة عند نحو 5ر2 % بما يفوق نسبة الـ 2 % المستهدفة، على مدار الشهور الستة السابقة.ورغم ذلك، يتوقع معظم خبراء الاقتصاد، أن يواصل التضخم الهبوط بثبات في الأشهر المقبلة.ولدى قياس التضخم في أطر زمنية أقصر يتبين أنه ينخفض، ففي ديسمبر ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 0.2% مقارنة بالشهر السابق، بوتيرة تتوافق تقريبًا مع المستوى السنوي الذي يستهدفه بنك الاحتياط الاتحادي.ويتابع خبراء الاقتصاد من كثب الأسعار الأساسية، لأنها تقدم قراءة أفضل بشأن اتجاه التضخم.