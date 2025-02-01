شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم السبت 1-2-2025 أمام الجنيه المصرى فى بداية التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

ننشر سعر الدولار اليوم السبت 1-2-2025 أمام الجنيه المصري فى بداية لتعاملات وفقا لآخر تحديث بالبنوك المصرية نتيجة العطلة الأسبوعية، حيث سجل فى البنك المركزى المصرى اليوم 50.16 جنيه للشراء و 50.30 جنيه للبيع .

وسجل سعر الدولار اليوم السبت بالبنك الأهلى المصرى 50.18 جنيه للشراء و 50.28 جنيه للبيع ، فى بنك مصر 50.17 جنيه للشراء و 50.27 للبيع وفي بنك القاهرة سجل 50.17 جنيه للشراء و50.27 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.20 جنيه للشراء و50.30 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار فى تعاملات اليوم السبت كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.18 جنيه للشراء.

50.28 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر.

50.17 جنيه للشراء.

50.27 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.17 جنيه للشراء.

50.27 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.20 جنيه للشراء.

50.30 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.17 جنيه للشراء.

50.27 جنيه للبيع