شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم السبت 1-2-2025 فى البحرين.. عيار21 يسجل 29.700 دينار والان مع تفاصيل الخبر

تراجعت أسعار الذهب في دول الخليج مع بداية التداولات الأسبوعية، متأثرة بتراجع الأسعار العالمية وقوة الدولار الأمريكي أمام العملات الخليجية المرتبطة به، ويعد سعر الذهب في البحرين من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تهم الأفراد والمستثمرين.

وتشهد أسعار الذهب في البحرين تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار البحرينى، بالإضافة إلى الطلب المحلي على المعدن الثمين.

أسعار الذهب في البحرين

عيار 24 سجل 33.925 دينار

عيار 22 سجل 31.100 دينار

عيار 21 سجل 29.700 دينار

عيار 18 سجل 25.450 دينار

عيار 14 سجل 19.800 دينار

عيار 12 سجل 16.975 دينار

الاونصة سجلت 1055.450 دينار

الجنيه الذهب سجل 237.525 دينار

الأونصة بالدولار سجلت 2807.02 دولار

وفي الوقت نفسه هبط سعر الفضة لشهر مارس بنسبة 0.37% لتتم المتاجرة به على USD30.53 للأونصة بينما ارتفع سعر النحاس لشهر مارس بنسبة 0.72% لتتم المتاجرة به على USD4.26 للرطل.