شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال السعودى اليوم السبت 1-2-2025.. فى البنك الأهلى بـ13.33 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

ثبت سعر الريال السعودى اليوم السبت 1-2-2025 أمام الجنيه المصري فى البنوك المصرية-نظرًا لعطلة البنوك الأسبوعية- وسجل الريال السعودي في البنك المركزى المصرى سجل 13.37 جنيه للشراء، 13.41 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلى المصرى سعر 13.33 جنيه للشراء، 13.41 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفية، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغييرها.

وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

13.37 جنيه للشراء.

13.41 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

13.33 جنيه للشراء.

13.41 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

13.33 جنيه للشراء.

13.41 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

13.35 جنيه للشراء.

13.41 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

13.36 جنيه للشراء.

13.41 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى التجارى

13.05 جنيه للشراء.

13.41 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

13.31 جنيه للشراء.

13.41 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس

13.33 جنيه للشراء.

13.41 جنيه للبيع.