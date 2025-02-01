الاقتصاد

استقرار سعر الدينار الكويتى اليوم السبت 1-2-2025

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القاهرة - سامية سيد - كتب عبد الحليم سالم

السبت، 01 فبراير 2025 09:30 ص

استقر سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 1-2-2025، بالبنوك المصرية، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى 162.02 جنيه للشراء، 163.06 للبيع، وفي البنك المركزي المصري 162.02 جنيه للشراء، 163.06 جنيه للبيع.

يقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر سعر الدينار الكويتى فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها

سعر الدينار الكويتى اليوم الجمعة 31-1-2025 مقابل الجنيه، كالتالى:
 

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سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

162.02 جنيه للشراء.

163.06 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

162.1  جنيه للشراء.

163.06 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

158.06 جنيه للشراء.

163.03 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى

160.5 جنيه للشراء.

163.1  جنيه للبيع .

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سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

159.3  جنيه للشراء.

163.1 جنيه للبيع.

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