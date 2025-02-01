شكرا لقرائتكم خبر عن سعر ومواصفات طرازات كيا 2025 في مصر والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الشركة المصرية العالمية " EIT " وكلاء العلامة الكورية " كيا " عن أحدث قائمة سعرية لطرازات " كيا 2025 " في السوق المصرية ، وذلك مطلع العام الجديد 2025 ، وإلىكم المزيد من التفاصيل الخاصة بالطرازات الثلاث ، وهي كالاتي :

أولا : السيارة كيا سبورتاج

تأتي هذه السيارة مع بداية عام 2025 بعدد 5 فئات فقط بعد أن تم إستبعاد فئة

Special Edition من نفس السيارة ، هذا ولقد زادت اسعار كيا 2025 لبعض الفئات بقيمة تتراوح ما بين 50 إلى 65 ألف جنيه وإليكم سعر كيا سبورتاج فيما يلي :



فئة " LX "

1.949.000جنيه مصري

فئة " EX"

2.069.900 جنيه مصري

فئة " Highline"

2.199.900 جنيه مصري

فئة " Topline"

2.324.900 جنيه مصري

فئة " GT-line "

2.449.900 جنيه مصري



مواصفات السيارة " كيا سبورتاج 2025 " :



تعتمد السيارة كليًا على محرك سعته 1.6 لتر، هذا وتصل قوة المحرك إلى 180 حصان، وأخيرًا عزم الدوران بالسيارة يصل إلى 265 نيوتن لكل متر .

ثانيا السيارة " كيا إكسيد 2025 " :

أثناء حديثنا عن اسعار كيا 2025 نؤكد لكم أن هذه السيارة لن تخضع لأي زيادة مع بداية العام الجديد وإليكم سعر سيارة كيا اكسيد فيما يلي



فئة" Highline"

1.449.900 جنيه مصري



فئة " Highline Panorama"

1.549.900 جنيه مصري

فئة " Topline Panorama "

1.649.900 جنيه مصري



مواصفات السيارة " كيا إكسيد 2025 " :

تتميز هذه السيارة باعتمادها على محرك قوته تصل إلى 160 حصان، أما بالنسبة لعزم الدوران يصل إلى 253 نيوتن لكل متر كحد أقصى، وأخيرًا ناقل الحركة في هذه السيارة يبلغ نحو 7 سرعات .

ثالثا لسيارة كيا سورينتو 2025 :

تقدم السيارة " كيا سورينتو 2025 " بسعر 3.399.900 جنيه مصري بالسوق المصرية



مواصفات السيارة " كيا سورينتو 2025 " :

تأتي هذه السيارة بمحرك تبلغ سعته نحو 1.6 لتر، أما قوة المحرك القادر على توليدها تصل إلى 230 حصان، وأخيرًا يبلغ عزم الدوران نحو 350 نيوتن/ متر كحد أقصى .