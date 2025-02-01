شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم السبت 1-2-2025 فى قطر.. عيار 21 بـ287.50 ريال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرىالسبت، 01 فبراير 2025 08:00 ص
ننشر سعر الذهب اليوم السبت 1-2-2025 في قطر، وسجل عيار 21 مبلغ 287.50 دينار، ويعد سعر الذهب في قطر من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تهم الأفراد والمستثمرين، وتشهد أسعار الذهب في قطر، تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى الطلب المحلي على المعدن الثمين.
أسعار الذهب فى قطر اليوم السبت 1-2-2025
عيار 24 سجل 328.50 ريال
عيار 22 سجل 301.25 ريال
عيار 21 سجل 287.50 ريال
عيار 18 سجل 246.50 ريال
عيار 14 سجل 191.75 ريال
عيار 12 سجل 164.25 ريال
الاونصة سجلت 10217.50
ريال الجنيه الذهب سجل 2299.50 ريال
الأونصة بالدولار سجلت 2807.02 دولار
وفي الوقت نفسه هبط سعر الفضة لشهر مارس بنسبة 0.37% لتتم المتاجرة به على USD30.53 للأونصة، بينما ارتفع سعر النحاس لشهر مارس بنسبة 0.72% لتتم المتاجرة به على USD4.26 للرطل.
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