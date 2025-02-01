شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم "وش السعد" على أصحابها فى 2025.. 5 شركات ترتفع بأكثر من 30% خلال يناير والان مع تفاصيل الخبر

حققت أسهم مقيدة بالبورصة المصرية، صعودًا بنسبة تفوق 30% خلال تعاملات شهر يناير، لتصبح بمثابة "وش السعد" على أصحابها مطلع عام 2025، وجاء هذا الصعود القوي مدفوعًا بأخبار إيجابية لهذه الشركات، وتفاؤل المستثمرين باستفادتها من مشروعات إعادة إعمار قطاع غزة عقب التوصل لوقف إطلاق النار، وضمت قائمة الأسهم الذهبية لشهر يناير كل من:

1- المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر) بنسبة 149.66% ليصل إلى مستوى 0.739 جنيه.

2- الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) بنسبة 50.31% ليصل إلى مستوى 87.420 جنيه.

3- جنوب الوادي للأسمنت بنسبة 48.19% ليصل إلى مستوى 4.920 جنيه.

4- مصر بني سويف للأسمنت بنسبة 35.20% ليصل إلى مستوى 74.280 جنيه.

5- التعمير والاستشارات الهندسية بنسبة 34.95% ليصل إلى مستوى 63.020 جنيه.

6- مصر للألومنيوم بنسبة 32.43% ليصل إلى مستوى 152.900 جنيه.

7- روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك بنسبة 34.17% ليصل إلى مستوى 11.780 جنيه.

8- المنصورة للدواجن بنسبة 30.88% ليصل إلى مستوى 1.780 جنيه.

حققت مؤشرات البورصة المصرية، أعلى عائد مقارنة بمؤشرات الأسواق العالمية خلال عام 2024 متفوقة على بورصات الولايات المتحدة واليابان وألمانيا وهونج كونج والصين وكذلك متفوقة على بورصات الدول الخليجية.

جاء ذلك بعدما ارتفعت مؤشرات إيجي إكس 70، وإيجي إكس 100، والشريعة الإسلامية بالبورصة المصرية بنسبة 48.8%، 42.3%، 36.6%، على الترتيب متفوقة على مؤشر سوق دبي المالي الذي صعد بنسبة 27.1%، وناسداك 100 بنسبة 24.9%، وستاندر اند بورز الأمريكي بنسبة 23.3%، ونيكاي الياباني بنسبة 19.2%، وداكس الألماني بنسبة 18.8%.

كما تفوق مؤشرات البورصة المصرية على مؤشر هانج سينج لسوق هونج كونج والذي ارتفع بنسبة 17.7%، وداو جوزنز الأمريكي بنسبة 12.9%، ومؤشر بورصة شينغهاي بنسبة 12.7%، ومؤشر فوتسي 100 البريطاني بنسبة 5.7%، ومؤشر البحرين بنسبة 0.7%، ومؤشر تداول السعودي بنسبة 0.6%.