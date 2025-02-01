الاقتصاد

تراجع صادرات كوريا الجنوبية بنسبة 3ر10% في يناير

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shimaa mohamed 0 تبليغ

  • تراجع صادرات كوريا الجنوبية بنسبة 3ر10% في يناير 1/2
  • تراجع صادرات كوريا الجنوبية بنسبة 3ر10% في يناير 2/2

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أظهرت بيانات اليوم أن صادرات كوريا الجنوبية أنهت سلسلة مكاسب استمرت 15 شهرا في ينايرالماضي بسبب انخفاض عدد أيام العمل بمناسبة عطلة رأس السنة القمرية الجديدة .

وتراجعت شحنات الصادرات بنسبة 3ر10% عن العام السابق لتسجل 1ر49 مليار دولار الشهر الماضي، وفقا للبيانات التي جمعتها وزارة التجارة والصناعة والطاقة.

وأنخفضت الواردات بنسبة 4ر6 % على أساس سنوي لتسجل 51 مليار دولار، مما أدى إلى عجز تجاري قدره 89ر1 مليار دولار، وهو العجز الأول في 20 شهرا.

وارتفعت صادرات أشباه الموصلات بنسبة 1ر8 % لتصل إلى 1ر10 مليار دولار، وهو ثاني أعلى مبلغ خلال شهر يناير.
وتراجعت صادرات السيارات بنسبة 6ر19 % إلى 5 مليارات دولار حيث تأثر الإنتاج بشدة بسبب العطلة الطويلة وانخفاض الطلب على سيارات الديزل والسيارات الكهربائية.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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