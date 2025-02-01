شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم السبت 1-2-2025.. آخر التحديثات والان مع تفاصيل الخبر

ننشر سعر الذهب اليوم السبت، متأثرا بحركة الأسعار العالمية والتطورات الاقتصادية التي تلعب دورا رئيسيا في تحديد اتجاهات المعادن الثمينة، ويترقب المستثمرون والمتعاملون أي مستجدات قد تؤثر على الأسعار خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل التغيرات المستمرة في الاقتصاد العالمي.



وسجل عيار 14 مبلغ 2613 جنيهًا

أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 24 نحو 4480 جنيها

سعر الذهب عيار 21 نحو 3920 جنيها

سعر الذهب عيار 18 نحو 3360 جنيها

سعر الذهب عيار 14 نحو 2613.25 جنيه

سعر الجنيه الذهب نحو 31360 جنيها

وفي نفس الوقت الذي يعاني فيه سوق الأسهم من تشاؤم المستثمرين بشأن تأثير نموذج الذكاء الاصطناعي "DeepSeek"، على الأسواق العالمية والخسائر التى لحقت بشركات التكنولوجيا، شهد الذهب ارتفاعًا هادئًا نحو مستويات قياسية جديدة.

واكتسب الذهب القوة جزئيًا في ظل حالة عدم اليقين الناتجة عن التعريفات الجمركية التي كشف عنها الرئيس دونالد ترامب، ويمكن ان تؤدي إلى اندلاع حرب تجارية عالمية، مما عزز جاذبيته كملاذ آمن.

ويهدف ترامب إلى فرض تعريفات على واردات الرقائق الإلكترونية والأدوية والصلب لتعزيز الإنتاج المحلي ، و تزيد مثل هذه السياسات من جاذبية الذهب للمستثمرين الحذرين.

وتعتمد أسعار الذهب على عدة عوامل رئيسية، من بينها حركة الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار، والسياسات النقدية التي تعتمدها البنوك المركزية، خاصة فيما يتعلق بأسعار الفائدة، ويعد الذهب أحد الأصول الآمنة التي يلجأ إليها المستثمرون، مما يؤدي إلى زيادة الإقبال عليه وبالتالي ارتفاع قيمته.